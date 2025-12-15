ua en ru
США на переговорах с Зеленским не идут на компромисс по мирному соглашению, - WSJ

Понедельник 15 декабря 2025 09:33
США на переговорах с Зеленским не идут на компромисс по мирному соглашению, - WSJ
Автор: Татьяна Степанова

Американские чиновники провели в Берлине многочасовые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. США оказывают давление, чтобы договориться о мире до конца года, но между сторонами существуют существенные разногласия, особенно в отношении контроля над территориями на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, переговоры между Украиной и ее западными партнерами превратились в перетягивание каната, даже без участия России за столом переговоров.

Вашингтон настаивает на быстрых решениях, тогда как Зеленский и его европейские сторонники утверждают, что остаются существенные разногласия, которые необходимо решить.

Переговоры продолжатся в понедельник, 15 декабря, и к ним планируют присоединиться несколько европейских лидеров.

Среди ключевых пунктов спора - сопротивление Украины призыву Вашингтона вывести свои войска из части восточного Донбасса. Европейские и украинские чиновники настаивают на четком определении действий США в случае нарушения Россией мирного соглашения и повторного нападения на Украину.

Оба вопроса будут в центре внимания переговоров в Берлине.

После завершения переговоров вчера поздно вечером спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что обе стороны провели углубленные обсуждения мирного плана.

"Был достигнут значительный прогресс, и они снова встретятся завтра утром", - сказал он.

Собеседник WSJ, информированный о переговорах в Берлине, назвал их сложными, заявив, что американская сторона, похоже, не желает идти на компромисс по своему проекту мирного соглашения.

Мирный план США для Украины

Напомним, США, Украина и Европа продолжают работать над американским мирным планом.

Сейчас мирный план уже несколько изменили и сократили с 28 пунктов до 20.

Сейчас самым сложным является вопрос территорий, а именно Донбасса. Вашингтон требует отдать его России, а Украина отвергает подобные предложения.

На днях появилась информация, что стороны обсуждают три ключевые инициативы: рамочный документ, соглашение о гарантиях безопасности и документ, определяющий принципы послевоенного восстановления.

По словам источников WSJ, Белый дом намерен достичь мирного соглашения до конца 2025 года.

Вчера, 15 декабря, в Берлине состоялась встреча между делегациями Украины и США. Завтра переговоры продолжатся.

Встреча в Берлине между президентом Украины Владимиром Зеленским, специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и делегациями из Соединенных Штатов и Украины продолжалась более пяти часов.

