Украина и США договорились о дальнейших шагах для экономического развития

Отмечается, что представители украинского правительства провели встречу со спецпредставительницей США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер и Послом США в Украине Бриджет Бринк.

"Детально обсудили и скоординировали наши дальнейшие совместные с американскими партнерами шаги по приданию дополнительного импульса экономическому развитию Украины", - говорится в сообщении.

Особое внимание будет уделено реальному сектору экономики, поддержке как стратегических отраслей, так и малому и среднему бизнесу.

Экономическая поддержка США

В начале декабря спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер отметила важные отрасли экономики нашего государства, которые помогут увеличить экспорт.

Ранее президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить дополнительное финансирование для Украины. Он предложил выделить 61,4 млрд долларов. Пока законопроект не прошел процедурное голосование в Сенате США.

Детальнее о том, почему в США не могут договориться о финансировании помощи Украине, - в материале РБК-Украина .