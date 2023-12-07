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Помогут увеличить экспорт: в Белом доме назвали ключевые отрасли экономики Украины

Вашингтон, Четверг 07 декабря 2023 03:53
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Помогут увеличить экспорт: в Белом доме назвали ключевые отрасли экономики Украины Фото: спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Спецпредставитель США Пенни Прицкер отметила важные отрасли экономики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Президента Украины.

Специальная представительница США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер отметила, что экономическая поддержка Украины - один из основных компонентов безопасности помощи, оказываемой Соединенными Штатами.

"Мы должны работать вместе с украинцами, чтобы ускорить реформы, поддержать развитие ключевой инфраструктуры, необходимой для стимулирования экономического роста и увеличения экспорта", - сказала Прицкер.

По мнению Пенни Прицкер, необходимо учитывать украинский промышленный потенциал, в том числе в таких отраслях, как сельское хозяйство, информационные технологии (IT), энергетика, транспорт и логистика, а также оборонное производство.

Спецпредставитель убеждена, что Украина в будущем станет устойчивой, цифровизированной, конкурентоспособной европейской страной с мощным оборонным потенциалом и способной защитить себя.

Экономическая поддержка США

Стало известно, что законопроект о помощи Украине не прошел процедурное голосование в Сенате США. Ранее президент США Джо Байден призывал Конгресс выделить деньги на помощь Украине. Он предложил выделить 61,4 млрд долларов для Украины.

Детальнее о том, почему в США не могут договориться о финансировании помощи Украине, - в материале РБК-Украина.

Ранее мы писали, что министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским предоставил Украине новый военный пакет помощи.

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