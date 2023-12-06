Почему в США не могут договориться о помощи Украине и есть ли риск остаться без денег

О том, почему Конгресс США не может одобрить многомиллиардный пакет помощи Украине и остаются ли шансы его получить в ближайшем будущем – в материале РБК-Украина.

Источники: The New York Times, CBS, публичные заявления украинских и американских топ-чиновников.

Сегодня Сенат США проведет голосование за многомиллиардный пакет помощи Украине и Израилю, который ранее внес в Конгресс президент Джо Байден. К сожалению, шансов на его одобрение фактически нет. Хотя демократы и владеют большинством в Сенате, для прохождения законопроектов требуется гарантированных 60 голосов – которых у партии Байдена нету. После сорванного вчерашнего брифинга для сенаторов, в котором должен был в онлайн-формате участвовать и украинский президент Владимир Зеленский, стало окончательно ясно, что в изначальном варианте украино-израильский пакет помощи не пройдет даже Сенат. На кону – 61 миллиард долларов, которые должны пойти на поддержку Украины (хотя и не всю эту сумму Украина получит непосредственно).

Более того, как пишет The New York Times, перспективы скорого компромисса между демократами и республиканцами по этому вопросу оказались в еще большем тумане. По сути, украинский вопрос (в отношении помощи Израиля в американском истеблишменте фактический консенсус) стал заложником как реальных внутриполитических проблем США, так и набирающей ход президентской кампании в Америке.

В заложниках выборов

В последние дни вопрос выделения помощи Украине ее сторонниками комментируется во все более алармистском тоне. "Отказ от поддержки Украины – это абсолютное безумие", – заявил Байден. Если Украине не помочь, "будет открыт ящик Пандоры агрессии по всему миру", – сказал госсекретарь США Энтони Блинкен. А глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отсутствие американской помощи создает "большой риск проиграть эту войну".

Ключевая причина, которой республиканцы объясняют свое нежелание голосовать за президентскую инициативу по Украине – несогласие с миграционной политики нынешней администрации.

С украинской точки зрения рассмотрение в связке двух столь разных вопросов, как миграция и помощь Украине, может выглядеть искусственным – но на самом деле это вполне распространенная в США политическая практика, когда в рамках компромисса между двумя ведущими партиями создаются такие большие законодательные пакеты.

Да и сам вопрос миграции в США объективно стоит остро. Второй год подряд американские пограничники задерживают более двух миллионов людей, которые нелегально переправляются в США через мексиканскую границу. Демократическая партия, особенно ее левое крыло, традиционно занимает более благоприятную к мигрантам позицию – но сейчас и многие демократы, в том числе на местном уровне, открыто говорят о необходимости как-то решать миграционную проблему.

Республиканская партия же придерживает более жесткой политики по миграционному вопросу, особенно если говорить о ее трампистском крыле – постройка стены на границе с Мексикой стала одним из главных проектов Дональда Трампа на президентском посту.

Поэтому меры в плане защиты границы, которые предлагает администрация Байдена, республиканцы считают абсолютно недостаточными. Они выступают как за радикальное укрепление границы как таковой, техническими средствами, увеличение численности пограничных патрулей, так и за ужесточение правил, по которым мигранты могут получить в США убежище. Остро стоит и вопрос назначения новых судей по миграционным вопросам – сейчас в США уже накопилось более двух миллионов незаконченных дел по предоставлению убежища мигрантам, и только на их рассмотрение потребовалось бы несколько лет.

Впрочем, демократы и республиканцы наверняка могли бы найти компромисс по миграционному вопросу, не беря в заложники пакет помощи Украине, если бы в дело не вмешался чисто политический фактор – надвигающиеся президентские выборы в США. В их контексте обе партии пытаются демонстрировать своим избирателям максимальную принципиальности и неготовность идти на серьезные уступки оппонентам.

В итоге, вчерашний брифинг для сенаторов с участием Блинкена, куда так и включился Зеленский, прошел в стиле, более традиционном для Верховной рады, чем для американского Сената – с взаимными обвинениями, показательными демаршами и хлопаньем дверьми. Формальная причина – республиканцы не увидели на брифинге чиновников, отвечающих за вопрос контроля границы, один из сенаторов даже обвинил главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна в том, что тот "никогда не был на границе".

Таким образом, предвыборный популизм в США все более набирает обороты, и это действительно делает перспективы выделения Украине американской помощи откровенно угрожающими.

Шатдаун и Украина

После провала голосования в Сенате демократам и республиканцам, очевидно, все же придется как-то договариваться. Тем более, что на повестке дня, помимо Украины, еще более фундаментальный вопрос. До 19 января следующего года предстоит наконец-то принять бюджет США на текущий финансовый год, чтобы избежать правительственного шатдауна. Принятие предыдущего временного бюджета, в середине ноября, далось американским конгрессменам с большим трудом. Очевидно, так будет и на этот раз – тем более, трампистское крыло республиканцев открыто добивается шатдауна, по той же предвыборной логике, надеясь, что коллапс правительства ударит по позициям Байдена.

В переговорах по принятию бюджета, безусловно, будет разыгрываться и украинская карта. Вполне возможно, что это будет последним реальным шансом все-таки провести через Конгресс большой пакет помощи для Украины – ведь в 2024 году предвыборная кампания уже выйдет на полную мощность. Очевидно, в Сенате все пройдет более гладко – ведь лидер республиканцев в верхней палате Конгресса Митч Макконелл является ярым сторонником Украины. А вот в Палате представителей, где большинство у республиканцев, а в кресле спикера сидит лояльный к Трампу Майк Джонсон, проблем ожидается гораздо больше. Ведь Джонсон много раз заявлял: вопрос миграции и охраны границы для него является приоритетным и к серьезным компромиссам он не готов.

По состоянию на данный момент ситуация для Украины выглядит угрожающей, но пока не катастрофической. Шансы на то, что пакет помощи (возможно, в отредактированном виде) все же будет проголосован, остаются. А, как сообщает The New York Times, в Пентагоне полагают, что оставшихся 4,8 миллиарда средств из предыдущего пакета помощи может хватить Украине даже до конца зимы, если расходовать их небольшими порциями (как это и происходит уже некоторое время). Впрочем, в таком случае и серьезных успехов на фронте ожидать не придется.