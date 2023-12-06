Не можем дать Путину победить. Байден призвал Конгресс выделить деньги на помощь Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обратился к Конгрессу. Он призвал одобрить запрос, который включает более 60 млрд долларов на финансирование помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления Байдена .

"Конгресс должен утвердить дополнительное финансирование для Украины. Меня шокирует, что мы дошли до этого времени и республиканцы отказываются его утверждать", - подчеркнул президент США.

Он напомнил, что российские солдаты продолжают совершать военные преступления, а украинский народ защищается уже почти два года. И США должны гордиться, что помогают Украине достичь успеха.

Байден рассказал, что сегодня, 6 декабря, встречался в онлайн-формате с лидерами "Большой семерки". И на встрече обсуждалась готовность продолжать поддерживать Украину.

"Я не готов от этого отказаться, американский народ тоже. Если Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) захватит Украину, то он на этом не остановится", - добавил он.

Байден уточнил, что глава Кремля продолжит свою атаку и нападет на НАТО. И тогда власти США увидят то, чего не хотят видеть, - войну американцев с россиянами.

"Сегодняшнее голосование будут помнить долго. Повернемся ли мы спиной к делу свободы и воли? Мы не можем дать Путину выиграть. Мы не можем допустить срыва поставок в Украину. Радикальные республиканцы держат в заложниках помощь Украине", - подчеркнул президент США.

Он уточнил, что между демократами и республиканцами есть разногласия, но партийная политика не должна перечить ценностям и государственным целям США.

"Весь мир смотрит, что делают США. Если мы не будем поддерживать Украину, то что будет делать остальной мир? Я призываю Конгресс защитить свободу. Давайте это сделаем, чтобы Путин не захватил Украину и не продвинулся дальше", - резюмировал Байден.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 6 декабря, в Сенате должны рассмотреть запрос Байдена, который предусматривает выделение более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. Он содержит более 60 млрд долларов на финансирование помощи Украине.

При этом республиканцы верхней палаты Конгресса США отказываются поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес туда более радикальные предложения по защите границы США.

Поэтому законопроект с запросом Байдена сегодня, вероятнее всего, не будет одобрен Сенатом.

Детальнее о том, почему в США не могут договориться о финансировании помощи Украине, - в материале РБК-Украина.