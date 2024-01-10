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Україна та США домовились про подальші кроки для економічного розвитку

Фото: Україна і США скоординували дії для посилення економіки (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Україна та США скоординували спільні кроки для надання додаткового імпульсу українській економіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію посла України в США Оксани Маркарової y Facebook.

Зазначається, що представники українського уряду провели зустріч із спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер та Послом США в Україні Бріджет Брінк.

"Детально обговорили та скоординували наші подальші спільні з американськими партнерами кроки для надання додаткового імпульсу економічному розвитку України", - йдеться у повідомленні. 

Додається, що особлива увага буде приділена реальному сектору економіки, підтримці як стратегічних галузей, так і малому та середньому бізнесу.

Економічна підтримка США

На початку грудня спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер відзначила важливі галузі економіки нашої держави, які допоможуть збільшити експорт.

Раніше президент США Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткове фінансування для України. Він запропонував виділити 61,4 млрд доларів. Наразі законопроект не пройшов процедурне голосування у Сенаті США.

Детальніше про те, чому у США не можуть домовитися про фінансування допомоги Україні, - у матеріалі РБК-Україна.

 

 

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