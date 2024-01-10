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Украина и США договорились о дальнейших шагах для экономического развития

Украина, Среда 10 января 2024 00:22
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Украина и США договорились о дальнейших шагах для экономического развития Фото: Украина и США скоординировали действия по усилению экономики (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Украина и США скоординировали общие шаги по приданию дополнительного импульса украинской экономике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию посла Украины в США Оксаны Маркаровой в Facebook.

Отмечается, что представители украинского правительства провели встречу со спецпредставительницей США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер и Послом США в Украине Бриджет Бринк.

"Детально обсудили и скоординировали наши дальнейшие совместные с американскими партнерами шаги по приданию дополнительного импульса экономическому развитию Украины", - говорится в сообщении.

Особое внимание будет уделено реальному сектору экономики, поддержке как стратегических отраслей, так и малому и среднему бизнесу.

Экономическая поддержка США

В начале декабря спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер отметила важные отрасли экономики нашего государства, которые помогут увеличить экспорт.

Ранее президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить дополнительное финансирование для Украины. Он предложил выделить 61,4 млрд долларов. Пока законопроект не прошел процедурное голосование в Сенате США.

Детальнее о том, почему в США не могут договориться о финансировании помощи Украине, - в материале РБК-Украина .

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