Украина и Россия не одобрили план МАГАТЭ по защите ЗАЭС, - Reuters

Ни Украина, ни Россия не обязались соблюдать пять принципов, изложенных директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси по защите временно оккупированной Запорожской атомной электростанции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечается, Гросси в течение нескольких месяцев пытался наработать соглашение по уменьшению риска ядерной аварии в результате военных действий.

Пять принципов МАГАТЭ включали запрет на нападение на или с ЗАЭС, а также запрет на размещение тяжелого вооружения, такого как реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы и боеприпасы, а также танки или военный персонал.

Также Гросси призвал к тому, чтобы электростанция оставалась доступной и безопасной и все ее основные системы были защищены от атак или диверсий.

К тому же, руководитель ядерной службы ООН назвал ситуацию в Запорожье "чрезвычайно хрупкой и опасной" и добавил, что военная деятельность продолжается в регионе и вполне может существенно усилиться в ближайшее время.

Хотя Россия заявила, что сделает все возможное, чтобы защитить электростанцию, которую она оккупировала уже больше года, страна-агрессор не взяла на себя четкие обязательства придерживаться пяти принципов главы МАГАТЕ.

"Предложения господина Гросси по обеспечению безопасности Запорожской АЭС согласовываются с теми мерами, которые мы уже долгое время реализуем", - заявил посол России в ООН Василий Небензя.

В свою очередь посол Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что эти принципы следует дополнить требованием полной демилитаризацией и деоккупацией станции.

Принципы МАГАТЭ по защите ЗАЭС от аварии

Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что существует пять принципов, которые нужно придерживаться для обеспечения ситуации на Запорожской атомной электростанции. Большинство из них направлено россиянам, имеющим контроль над станцией.

Он напомнил, что из-за российской оккупации станции уже неоднократно складывались опасные ситуации. Так, ЗАЭС семь раз переходила на аварийное питание - "последнюю границу перед аварией".

Ситуация на Запорожской АЭС

Оккупация россиянами ЗАЭС продолжается уже больше года. За это время они неоднократно обстреливали станцию, обвиняя Украину. Поэтому ЗАЭС несколько раз оставалась без внешнего питания.

Кроме этого, по словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, российские оккупанты готовят провокацию на ЗАЭС. Враг может осуществить имитацию удара по объектам станции, чтобы обвинить в этом Украину.

Для этого россияне могут ударить непосредственно по территории ЗАЭС и объявить об аварийной утечке радиоактивных веществ.

27 мая в ГУР сообщили, что оккупанты начали воплощать провокацию с химическим оружием в Запорожской области с целью срыва контрнаступательных действий ВСУ.

Также отметим, что, несмотря на призывы со стороны МАГАТЭ и мировых лидеров, Россия продолжает создавать опасность для Запорожской атомной электростанции. Оккупанты используют энергоблоки как материально-техническое и военное базирование.