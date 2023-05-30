Глава МАГАТЭ озвучил принципы, которые помогут обезопасить ЗАЭС от аварии

Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что существует шесть принципов, которых следует придерживаться для обеспечения безопасности на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гросси в Совбезе ООН.

Он напомнил, что из-за российской оккупации станции уже неоднократно складывались опасные ситуации. Так, ЗАЭС семь раз переходила на аварийное питание - "последнюю границу перед аварией".

"Нам повезло, что ядерной аварии еще не произошло. Как я сказал на Совете управляющих МАГАТЭ в марте, мы бросаем кости, и если так будет продолжаться, то однажды наш успех закончится", - сказал он.

Гросси добавил, что определил шесть принципов, соблюдение которых поможет обеспечить ядерную безопасность и защиту на ЗАЭС. Большинство из них направлено россиянам, имеющим контроль над станцией.

Какие принципы нужно придерживаться

﻿﻿﻿Не должно быть каких-либо нападений со стороны или против станции, в частности против реакторов, хранилищ отработанного топлива, другой критической инфраструктуры или персонала; ﻿﻿﻿ЗАЭС не следует использовать в качестве хранилища или базы для тяжелого вооружения (т.е. реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и боеприпасов, танков) или военного персонала, который может быть использован для нападения с АЭС; Электроснабжение завода вне предприятия не должно быть под угрозой. С этой целью следует приложить все усилия, чтобы обеспечить постоянную доступность и безопасность внешнего питания; ﻿﻿﻿Все конструкции, системы и компоненты, необходимые для безопасной и защищенной эксплуатации ЗАЭС, должны быть защищены от нападений или диверсий; ﻿﻿﻿Нельзя предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы. Эксперты МАГАТЭ на месте, а именно Миссия поддержки и помощи МАГАТЭ в Запорожье, будут отчитываться Генеральному директору МАГАТЭ о соблюдении этих принципов. Генеральный директор будет публично отчитываться о любых нарушениях этих принципов.

Оккупация Запорожской АЭС

Оккупация россиянами ЗАЭС продолжается уже больше года. За это время они неоднократно обстреливали станцию, обвиняя Украину. Поэтому ЗАЭС несколько раз оставалась без внешнего питания, о чем упоминал Гросси.

Кроме этого, оккупанты используют ЗАЭС для создания провокаций. Например, недавно ГУР МО сообщало, что они планировали произвести имитацию удара по объектам Запорожской атомной станции с элементами утечки ядерных материалов, обвинив в этом Украину.

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