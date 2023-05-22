Питание ЗАЭС восстановлено. В "Укрэнерго" рассказали о последствиях ночной атаки

Энергетики восстановили линию электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС и восстановили резервное питание Запорожья, также оказавшееся частично без света .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"Укрэнерго" возобновило линию электропередачи, питающей Запорожскую АЭС. Станция переходит на питание от украинской энергосистемы", - говорится в сообщении.

Последствия ночных обстрелов

Несмотря на утреннюю атаку, энергосистема Украины работает стабильно, производимой электроэнергии хватает для покрытия потребностей потребителей.

Днепропетровская область

По данным "Укрэнерго", в Днепровском регионе были повреждены высоковольтные линии 330-750 кВ, что привело к отключению одной из мощных электростанций в регионе.

Запорожье

"В результате были обесточены потребители в Запорожье. Энергетики уже возобновили энергоснабжение потребителей по резервным схемам", - добавили энергетики.

Ночные обстрелы 22 мая

Этой ночью враг атаковал Днепропетровскую область. Большинство целей сбили силы ПВО, но зафиксировано 4 "прилета". Начались пожары, ранения получили 7 человек. В частности, известно о повреждениях домов, детсада, магазинов, здании спасательного подразделения.

За ночь силы и средства противовоздушной обороны ночью сбили 20 ударных БПЛА и четыре крылатые ракеты. В общей сложности россияне выпустили 16 ракет разных типов. Взрывы также были слышны в Харькове и Запорожье.

Обесточивание ЗАЭС

В результате повреждения высоковольтной линии Запорожская атомная электростанция потеряла питание от энергосистемы и работала от дизель-генераторов. Это уже седьмой раз ЗАЭС остается без питания с начала оккупации региона.

В последний раз Запорожская АЭС полностью была обесточена из-за российских обстрелов 9 марта, когда россияне устроили массированный ракетный обстрел Украины.