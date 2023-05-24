РФ продолжает милитаризацию ЗАЭС Использует энергоблоки в качестве военных баз, - ГУР

Несмотря на призывы со стороны МАГАТЭ и мировых лидеров, Россия продолжает милитаризацию Запорожской АЭС. Россияне используют территорию энергоблоков в качестве военных баз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

Сегодня территория энергоблоков №1, 2 и 4 фактически используются в качестве логистической и военной базы.

"На этих площадках на постоянной основе находится личный состав рашистов, бронетехника и грузовики. Количество транспорта и военнослужащих постоянно меняется. Возле каждого энергоблока в течение одного дня может находиться от 5 до 20 единиц техники", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что оккупанты проводят ротацию во время комендантского часа в Энергодаре, а все грузовики тем временем затентованы. Также есть информация, что в транспорте могут находиться боеприпасы и взрывчатка.

Сотрудников очередных смен, проводящих осмотр энергоблоков, не допускают на контролируемую территорию.

"Тех, кто пытался провести контрольные обходы, подвергали избиениям и пыткам. Несколько из них находятся в госпитале в тяжелом состоянии. Действия оккупантов уже привели к ряду аварийных ситуаций, в ходе которых ЗАЭС отключалась от энергопитания", - добавляет ГУР.

Фото: РФ продолжает милитаризацию ЗАЭС. Использует энергоблоки в качестве военных баз (t.me/DIUkraine)

Оккупация Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили контроль над ЗАЭС 4 марта 2022 года во время битвы за Энергодар. После этого враг начал активно минировать территорию вокруг станции и использовать ее в качестве военной базы, разместив на ней солдат, вооружение и технику. Работу ЗАЭС контролирует российский "Росатом". В то же время, на территории станции продолжает работать украинский персонал.

Из-за деятельности России электропитание станции периодически прерывается, что ставит под угрозу охлаждение ядерных реакторов.

Полное обесточивание станции 22 мая

В результате ночной атаки россиян станция недавно была полностью обесточена. Как отметили тогда в МАГАТЭ, ситуация на ЗАЭС была чрезвычайно уязвима, а в "Энергоатоме" предупредили о риске аварии с радиационными последствиями для всего мира.

К счастью, энергетикам позже удалось восстановить линию электропередачи и вернуть питание.