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Украина и Россия провели новый обмен пленными: кого удалось вернуть домой

Среда 23 июля 2025 22:33
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Украина и Россия провели новый обмен пленными: кого удалось вернуть домой Архивное фото: Украина и Россия провели обмен пленными 23 июля (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталья Кава

Украина и Россия сегодня провели очередной этап обмена пленными. Это уже девятый обмен в рамках предыдущих договоренностей в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Владимира Зеленского в Telegram.

"Сегодня состоялся уже девятый этап обмена, о котором договорено в Стамбуле", - написал Зеленский.

По его словам, сегодня домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники.

За все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей.

"Воины, которые возвращаются сегодня, защищали Украину на разных направлениях фронта. Значительное количество пробыло в плену более трех лет. Все получат необходимую поддержку и медицинскую помощь", - рассказал президент.

Прошлые обмены

Стоит вспомнить, что во время первого раунда переговоров в Стамбуле, который состоялся в мае этого года, Украина и Россия согласовали масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000".

Эту договоренность реализовали в три этапа - с 23 по 25 мая. Это стало одним из крупнейших обменов с начала полномасштабной войны.

Уже 2 июня, во время второго раунда переговоров в Турции, стороны достигли нового соглашения - об обмене всех тяжелораненых, тяжелобольных, а также военнопленных в возрасте от 18 до 25 лет.

В рамках этих договоренностей с начала июня было проведено уже восемь обменов - 9, 10, 12, 14, 19, 20 и 26 числа. А также 4 июля.

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