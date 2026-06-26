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Украина и РФ провели третий этап обмена "1000 на 1000"

15:17 26.06.2026 Пт
2 мин
Сколько украинцев удалось вернуть домой на этот раз?
aimg Елена Чупровская
Украина и РФ провели третий этап обмена "1000 на 1000" Фото: состоялся обмен пленными (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Украина и Россия провели третий этап обмена "1000 на 1000". В рамках обмена удалось вернуть из РФ 160 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

Какие результаты 76-го обмена пленными

"Продолжаем возвращать домой украинцев из российской неволи. Сегодня из плена освобождены 160 военных. Все были в плену еще с 2022 года", - сказал президент.

По его словам, среди уволенных есть военнослужащие ВСУ, Государственная специальная служба транспорта, военные из Нацгвардии и пограничники.

Это бойцы, защищавшие Мариуполь, "Азовсталь", Донецкое, Луганское, Харьковское, Запорожское, Киевское, Черниговское и Сумское направление.

"Помним обо всех, кто в неволе. Проверяем по каждой фамилии. Все должны вернуть - и военных, и гражданских", - добавил президент.

В Координационном штабе добавили, что освобожденные из неволи бойцы находились в плену с 2022 года.

"Среди уволенных в том числе 115 защитников Мариуполя. Кроме солдат и сержантов, домой удалось вернуть 58 офицеров. Самому младшему уволенному Защитнику исполнилось 26 лет. Самому старшему - 66", - говорится в сообщении.

Всех защитников ожидают медицинский уход, лечение, денежные выплаты, документы и реабилитация.

Обмен пленными между Украиной и РФ: что известно

Прошлый второй обмен в формате "1000 на 1000" состоялся 5 июня. Тогда из вражеского плена удалось вызволить 185 военных и одного гражданского.

До этого обмен состоялся 15 мая. Тогда еще более 200 украинцев вернулись домой. Большинство из них находились в неволе с 2022 года.

Напомним, ранее президент Зеленский предложил Путину формат обмена пленными "всех на всех". Также он подчеркнул, что необходимы четкие шаги по возвращению домой всех незаконно вывезенных в РФ детей и взрослых.

Утромруководитель Офиса президента Кирилл Буданов анонсировал обмен пленниками , который должен состояться в ближайшие дни.

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Украина и РФ провели третий этап обмена "1000 на 1000"
Украина и РФ провели третий этап обмена "1000 на 1000"
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