"Увидите на днях": Буданов анонсировал новый обмен пленными между Украиной и РФ

Новый обмен пленными между Украиной и Россией может состояться в ближайшие дни.

Как сообщает РБК-Украина , об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил во время общения со студентами Киево-Могилянской академии.

Перед анонсом одна из студенток спросила главу ОП о том, существуют ли для него какие-то "красные линии" в вопросах обмена.

"Скажите, пожалуйста, а для вас ценность человеческой жизни существует или нет?" - спросил Буданов.

После того, как студентка ответила, что человеческая жизнь бесценна, Буданов продолжил: "А если она бесценна, есть ли что-то, чем можно пренебречь?"

Услышав ответ "Нет", он сказал: "Ну вот и для меня нет".

И уже после Кирилл Буданов кратко анонсировал новый обмен пленными.

"Даст Бог, увидите на днях обмен", - заявил он.