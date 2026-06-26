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"Увидите на днях": Буданов анонсировал новый обмен пленными между Украиной и РФ

10:15 26.06.2026 Пт
2 мин
Заявление прозвучало во время встречи со студентами
aimg Ирина Глухова aimg Ульяна Безпалько
"Увидите на днях": Буданов анонсировал новый обмен пленными между Украиной и РФ Фото иллюстративный: обмен пленными (flickr.com)
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Новый обмен пленными между Украиной и Россией может состояться в ближайшие дни.

Как сообщает РБК-Украина , об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил во время общения со студентами Киево-Могилянской академии.

Перед анонсом одна из студенток спросила главу ОП о том, существуют ли для него какие-то "красные линии" в вопросах обмена.

"Скажите, пожалуйста, а для вас ценность человеческой жизни существует или нет?" - спросил Буданов.

После того, как студентка ответила, что человеческая жизнь бесценна, Буданов продолжил: "А если она бесценна, есть ли что-то, чем можно пренебречь?"

Услышав ответ "Нет", он сказал: "Ну вот и для меня нет".

И уже после Кирилл Буданов кратко анонсировал новый обмен пленными.

"Даст Бог, увидите на днях обмен", - заявил он.

Обмен пленными между Украиной и РФ

Напомним, последний обмен между Украиной и Россией состоялся 5 июня - это был второй этап масштабного обмена в формате "1000 на 1000".

Домой вернулись 185 военных и один гражданский - бойцы ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы, среди которых были находившиеся в плену еще с 2022 года.

Первый этап этого обмена состоялся 15 мая по договоренностям, достигнутым при посредничестве США. Тогда удалось вернуть 205 украинских защитников.

В целом, по подсчетам Офиса омбудсмена, Украина вернула из российского плена более 9 тысяч своих граждан, среди них - сотни гражданских , которых Россия удерживала незаконно.

ГУР также сообщало, что Киев ведет работу по возвращению попавших в плен еще с 2014 года - в частности в Крыму и на Донбассе.

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