Украина и Россия провели большой обмен пленными: что известно
Украина и Россия провели большой обмен пленными во вторник, 6 мая. Из российского плена освободили 205 украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Владимира Зеленского.
По его словам, сегодня Украина вернула 205 воинов. Они были разбросаны по многим российским регионам.
"Мы вернули их. И я благодарю всех, кто работал над этим обменом. Спасибо партнерам, прежде всего Объединенным Арабским Эмиратам, за посредничество и помощь. Спасибо тем, кто неравнодушен и продолжает говорить об украинцах в плену", - написал Зеленский.
Кого удалось вернуть
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, сегодня состоялся 64-й обмен пленными между Украиной и Россией. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось вернуть уже 4757 украинцев.
"Многие защитники находились в плену с начала полномасштабного вторжения, есть возвращенные тяжелобольные и раненые", - сообщил Лубинец.
По данным ГУР, на этот раз среди освобожденных воинов - представители Вооруженных Сил Украины, в частности Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.
Домой возвращаются три украинских офицера и 202 солдата и сержанта.
Освобожденные Защитники обороняли Украину на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также Защитники из гарнизона Мариуполя.
Обмены пленными
Напомним, по данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, с начала полномасштабной войны из российского плена было освобождено более 4000 военнопленных и гражданских.
Последний обмен пленными состоялся в канун Пасхи, 19 апреля, тогда из российского плена освободили 277 защитников.
Предыдущий обмен состоялся 19 марта 2025 года. Тогда из плена удалось освободить 175 воинов, еще 22 защитника вернулись благодаря мероприятиям вне обменов. Впоследствии стало известно, что тогда из российской неволи вернулись 6 военнослужащих 12-й бригады специального назначения "Азов".
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Украине удалось договориться об отдельном механизме возвращения из российского плена тяжелораненых и тяжелобольных граждан.
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