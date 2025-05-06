Украина и Россия провели большой обмен пленными: что известно

Фото: Украина и Россия провели обмен пленными 6 мая (t.me/V_Zelenskiy_official)

Кого удалось вернуть

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, сегодня состоялся 64-й обмен пленными между Украиной и Россией. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось вернуть уже 4757 украинцев.

Фото: Украина и Россия провели обмен пленными 6 мая (t.me/dmytro_lubinetzs)

"Многие защитники находились в плену с начала полномасштабного вторжения, есть возвращенные тяжелобольные и раненые", - сообщил Лубинец.

По данным ГУР, на этот раз среди освобожденных воинов - представители Вооруженных Сил Украины, в частности Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Домой возвращаются три украинских офицера и 202 солдата и сержанта.

Освобожденные Защитники обороняли Украину на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также Защитники из гарнизона Мариуполя.