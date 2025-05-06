Армия РФ готовится к прорыву в двух районах Донецкой области, - ISW

В ведомстве отметили, что военное командование РФ передислоцировало подразделения 68-го армейского корпуса и 58-й общевойсковой армии на Торецкое направление из района Курахово и оккупированных районов на западе Запорожской области.

По данным обнародованных 5 мая геолокационных карт, российские войска недавно провели механизированную атаку в количестве взвода и продвинулись в восточной и южной частях населенного пункта Мирное (к юго-западу от Торецка). Один из российских военных блогеров сообщил, что в операции участвовали подразделения 39-й мотострелковой бригады ВС РФ (68-й армейский корпус, Восточный военный округ) и что они наступают в направлении Малиновки (к западу от Мирного).

В ISW впервые зафиксировали сообщение о передислокации подразделений 39-й мотострелковой бригады на Торецкое направление в конце марта 2025 года после их участия в боевых действиях на Угледарском и Кураховском направлениях. Подразделения этой бригады, вероятно, сейчас рассредоточены по нескольким участкам фронта.

Российский блогер 4 мая отметил, что подразделения 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ (58-я общевойсковая армия, Южный военный округ) ведут боевые действия в районах Старой Николаевки и Александрополя, а также проводят зачистки возле Калинового (все населенные пункты расположены к юго-западу от Торецка). Подразделения 42-й мотострелковой дивизии действовали на запорожском направлении как минимум с лета 2023 года во время контрнаступления ВСУ в этом районе.

В ISW также зафиксировали сообщения о том, что подразделения этой дивизии по состоянию на 4 мая все еще находились на Запорожском направлении, и что, вероятно, дивизия сейчас распределена между Запорожским и Торецким направлениями.

"В начале 2025 года российское военное командование усиливало наступательные операции на юго-запад от Торецка подразделениями 150-й и 20-й мотострелковых дивизий (обе входят в состав 8-й общевойсковой армии, Южный военный округ). Повторное перемещение подкреплений с трех разных участков фронта свидетельствует о том, что военное командование РФ считает это направление одним из приоритетных", - констатируют в ISW.

Окружение Покровска

Один из российских военных блогеров 4 мая предположил, что атаки возле Новой Полтавки (к северо-западу от Мирного и северо-востоку от Калинового) являются частью долгосрочных усилий России по продвижению для окружения с востока и запада Мирнограда и Покровска.

Российские войска активизировали наступательные операции в середине марта 2025 года для окружения Покровска и захвата Покровска и Мирнограда, но не достигли существенных успехов в этом районе с конца осени 2024 года из-за локальных контратак ВСУ и операций с использованием дронов.

В ISW предполагают, что за последние несколько месяцев россияне сместили внимание на направление Новопавловки в попытке выйти на границу Донецкой и Днепропетровской областей. Однако в течение апреля, россиянам не удалось преодолеть остаток дистанции в три километра до этой границы, и, вероятно, они пытаются воспользоваться случаем для продвижения в других районах, в частности у Новой Полтавки.

"Российские силы могут попытаться использовать недавние передислокации на Торецкое и восточное Покровское направления в рамках взаимосвязанной операции, направленной на ликвидацию украинского выступа к юго-западу от Торецка для дальнейшего продвижения на Константиновку с юга и окружения Покровска и Мирнограда", - отмечают в Институте изучения войны.