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В Донецкой области россияне казнили трех пленных бойцов ВСУ

Вторник 06 мая 2025 19:00
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В Донецкой области россияне казнили трех пленных бойцов ВСУ Иллюстративное фото: россияне казнили трех пленных бойцов ВСУ в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские солдаты, вероятно, расстреляли украинских воинов, которых взяли в плен в Донецкой области. Убили трех безоружных солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По оперативным данным, 3 мая 2025 года трое военнослужащих ВСУ выполняли боевые задачи на позиции вблизи села Новополь Великоновоселковской ТГ Волновахского района.

Во время штурмовых действий россияне окружили украинских защитников. Они заставили их сложить оружие и сдаться в плен.
В Донецкой области россияне казнили трех пленных бойцов ВСУ

"Осознавая, что военные Сил обороны не могут сопротивляться, представители ВС РФ расстреляли их из автоматического оружия", - сказано в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Сейчас проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц.

Казни украинских пленных

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, в 2024 году официально подтвердили расстрелы россиянами 109 украинских военнопленных. По его словам, за предыдущие годы в целом удалось зафиксировать 177 случаев убийств оккупантами украинских защитников.

Также в феврале 2025 года в сети появилось видео казни украинских воинов, попавших в плен россиян в Курской области. На кадрах видно, как российский оккупант сознательно стреляет в голову украинскому военнопленному. По словам одного из украинских бойцов, это были воины 82-й бригады.

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