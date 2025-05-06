В Донецкой области россияне казнили трех пленных бойцов ВСУ

Российские солдаты, вероятно, расстреляли украинских воинов, которых взяли в плен в Донецкой области. Убили трех безоружных солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По оперативным данным, 3 мая 2025 года трое военнослужащих ВСУ выполняли боевые задачи на позиции вблизи села Новополь Великоновоселковской ТГ Волновахского района.

Во время штурмовых действий россияне окружили украинских защитников. Они заставили их сложить оружие и сдаться в плен.



"Осознавая, что военные Сил обороны не могут сопротивляться, представители ВС РФ расстреляли их из автоматического оружия", - сказано в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Сейчас проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц.