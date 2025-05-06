Зафиксировано 20 ударов: появились фото последствий атаки РФ по Харькову

Российские оккупанты в ночь на 6 мая и утром, нанесли 20 ударов по Харькову. В результате атаки много повреждений и же пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"По уточненной информации, Харьков сегодня ночью подвергся двадцати ударам "Шахедами" в четырех районах города по восьми локациям", - написал Терехов в 06:20

Через небольшой промежуток времени Синегубов подтвердил, Харьков атаковали 20 дронов. Он выразил атака была осуществлена несколькими волнами.

"Массированная атака продолжалась более 2 часов, а на месте попаданий вспыхнули пожары. Сейчас пожарные ГСЧС ликвидируют последствия вражеских ударов", - добавил он и опубликовал фото последствий.

В то же время начальник отдела Харьковской проинформировал, что под ударом РФ оказались: частное предприятие, торговый центр и частные дома. Кроме того, два человека пострадали.