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Зафиксировано 20 ударов: появились фото последствий атаки РФ по Харькову

Вторник 06 мая 2025 06:54
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Зафиксировано 20 ударов: появились фото последствий атаки РФ по Харькову Фото: пожар на одном из мест прилетов (t.me/synegubov)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в ночь на 6 мая и утром, нанесли 20 ударов по Харькову. В результате атаки много повреждений и же пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"По уточненной информации, Харьков сегодня ночью подвергся двадцати ударам "Шахедами" в четырех районах города по восьми локациям", - написал Терехов в 06:20

Через небольшой промежуток времени Синегубов подтвердил, Харьков атаковали 20 дронов. Он выразил атака была осуществлена несколькими волнами.

"Массированная атака продолжалась более 2 часов, а на месте попаданий вспыхнули пожары. Сейчас пожарные ГСЧС ликвидируют последствия вражеских ударов", - добавил он и опубликовал фото последствий.

В то же время начальник отдела Харьковской проинформировал, что под ударом РФ оказались: частное предприятие, торговый центр и частные дома. Кроме того, два человека пострадали.

Первые последствия атаки

Напомним, около шести утра Синегубов проинформировал о первых последствиях атаки. В частности, он расписал детали по каждому району. Так, было опубликовано следующее.

Шевченковский район

В результате падения обломков БпЛА типа "Шахед" вспыхнула крыша и комната частного жилого дома на площади 100 квадратных метров.

Холодногорский район

Зафиксировано падение вражеского дрона. Горит автомобиль. Попадание второго беспилотника в землю. Поврежден жилой дом.

Киевский район

В результате удара БпЛА горит здание ресторана.

Индустриальный район

В результате удара беспилотника взрывной волной и обломками поврежден автомобиль. Произошло возгорание.

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