Украина и Португалия подписали соглашение о гарантиях безопасности: что предусматривает

Новые соглашения о гарантиях безопасности

Напомним, вчера, 27 мая, президент Украины подписал соглашение о гарантиях безопасности с премьером Испании Педро Санчесом. Это произошло во время визита Зеленского в Мадрид.

При этом уже сегодня, 28 мая, глава украинского государства подписал соглашение о гарантиях с премьером Бельгии Александром де Кроо.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.