Україна та Португалія підписали угоду про гарантії безпеки: що передбачає

Португалія, зокрема, зобов'язалася підтримувати Україну, щоб вона змогла:
здійснювати своє законне право на самооборону та протистояти майбутнім збройним нападам;
захищати та відновлювати свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів;
зміцнювати свою економічну стабільність та стійкість, у тому числі шляхом відновлення, створення умов, сприятливих для економічного процвітання України;
продовжувати впровадження реформ, які є важливими для реалізації її європейських та євроатлантичних прагнень, зокрема на шляху до Європейського союзу та НАТО.
Таким чином, Україна та Португалія співпрацюватимуть у:
сфері безпеки та оборони (Португалія витратить щонайменше 126 млн євро на допомогу Україні у 2024 році, допомагатиме у модернізації ЗСУ, зокрема, Повітряних та морських сил, а також допомагатиме у навчанні українських захисників та співпрацюватиме у сфері оборонно-промислового комплексу);
у разі можливого майбутнього нападу на Україну (участь у консультаціях протягом перших 24 годин, швидка допомога у сфері безпеки та економіки);
сфері розвідки та безпеки (обмін розвідувальною інформацією та стратегічними розвідувальними даними);
сфері гуманітарної допомоги (Португалія продовжить надавати гумодопомогу Україні, братиме участь у відновленні країни);
політичній сфері (участь у зустрічах щодо української формули миру, запровадження санкцій проти Росії та підтримка компенсації збитків, які завдала РФ);
Угода діятиме протягом 10 років, але її статус можуть переглянути, якщо Україна вступить до НАТО.