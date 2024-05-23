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Украина и Норвегия финализовали текст соглашения по безопасности, - Зеленский

Четверг 23 мая 2024 19:54
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Украина и Норвегия финализовали текст соглашения по безопасности, - Зеленский Архивное фото: премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и Норвегия финализовали текст двустороннего соглашения по безопасности. Оно будет подписано при первой возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

"Поблагодарил за конкретные действия по изоляции России. Обсудили ситуацию на поле боя и оборонное сотрудничество. Наши команды финализовали текст двустороннего соглашения по безопасности, который мы подпишем при первой возможности", - рассказал президент.

Также, по словам Зеленского, премьер-министр подтвердил участие Норвегии в саммите мира в Швейцарии.

Гарантии безопасности

Напомним, в прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали общую декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

Соответствующие соглашения с Украиной уже подписали Великобритания, Канада, Германия, Франция, Дания, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия.

Также Украина работает с США по заключению соглашения о гарантиях безопасности на 10 лет. Финализировать заключение сделки хотят уже в этом месяце.

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Владимир Зеленский Норвегия Гарантии безопасности
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