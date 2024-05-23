Украина и Норвегия финализовали текст соглашения по безопасности, - Зеленский
Украина и Норвегия финализовали текст двустороннего соглашения по безопасности. Оно будет подписано при первой возможности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) президента Украины Владимира Зеленского.
Сегодня Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
"Поблагодарил за конкретные действия по изоляции России. Обсудили ситуацию на поле боя и оборонное сотрудничество. Наши команды финализовали текст двустороннего соглашения по безопасности, который мы подпишем при первой возможности", - рассказал президент.
Также, по словам Зеленского, премьер-министр подтвердил участие Норвегии в саммите мира в Швейцарии.
Гарантии безопасности
Напомним, в прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали общую декларацию о гарантиях безопасности для Украины.
Соответствующие соглашения с Украиной уже подписали Великобритания, Канада, Германия, Франция, Дания, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия.
Также Украина работает с США по заключению соглашения о гарантиях безопасности на 10 лет. Финализировать заключение сделки хотят уже в этом месяце.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.