Украина и Норвегия финализовали текст соглашения по безопасности, - Зеленский

Украина и Норвегия финализовали текст двустороннего соглашения по безопасности. Оно будет подписано при первой возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. "Поблагодарил за конкретные действия по изоляции России. Обсудили ситуацию на поле боя и оборонное сотрудничество. Наши команды финализовали текст двустороннего соглашения по безопасности, который мы подпишем при первой возможности", - рассказал президент. Также, по словам Зеленского, премьер-министр подтвердил участие Норвегии в саммите мира в Швейцарии.