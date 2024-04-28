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Украина и США работают над текстом договора о безопасности. Зеленский раскрыл подробности

Киев, Воскресенье 28 апреля 2024 18:44
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Украина и США работают над текстом договора о безопасности. Зеленский раскрыл подробности Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина работает с США по заключению договора о гарантиях безопасности на 10 лет. В настоящее время уже ведется работа над "конкретным текстом" документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в вечернем видеообращении.

"Наши команды работают над двусторонним безопасным соглашением. Уже над конкретным текстом работаем. Цель наша в том, чтобы сделать это соглашение самым сильным из всех. Обсуждаются конкретные основы нашей безопасности, нашего взаимодействия", - рассказал президент.

Зеленский отметил, что Киев работает над фиксацией конкретных уровней поддержки со стороны Вашингтона на этот и последующие 10 лет.

"Это и вооруженная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия. Соглашение должно быть действительно образцовым, которое будет соответствовать силе американского лидерства. Я благодарен и нашей команде, и команде американской стороны за продвижение с подготовкой соглашения", – сказал он.

Гарантии безопасности

На саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали совместную декларацию о гарантиях безопасности для Украины. К этой декларации имели возможность присоединиться и другие страны, которые готовы на двустороннем уровне заключить соглашение с Украиной, пообещав ей поддержку пока страна не станет членом НАТО.

Соответствующие соглашения с Украиной уже подписали Британия, Канада, Германия, Франция, Дания, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия. В то же время, Украина договорилась начать переговоры о гарантиях безопасности с Португалией и Польшей.

Как заявлял ранее Зеленский, соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и США может быть подписано после того, как в Конгрессе США завершится история с выделением финансов на помощь Украине. Этот вопрос, как известно, был решен в апреле.

В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что гарантии безопасности от США должны быть не хуже американского меморандума с Израилем.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Гарантии безопасности
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