Украина и США обсудили гарантии безопасности: соглашение хотят финализировать в этом месяце
Украина провела четвертый раунд переговоров с США насчет подписания двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
Переговоры провел руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Благодарен переговорным командам за уже проведенную работу - ощутимый прогресс в согласовании текста документа. Должны ускорить процесс, чтобы финализировать заключение двустороннего соглашения по безопасности уже в этом месяце", - заявил Ермак
Как отметили в ОП, стороны обсудили наиболее принципиальные пункты соглашения и формулировку ряда вопросов.
Также в ходе переговоров участники определились с датой следующего раунда.
Гарантии безопасности для Украины
Стоит заметить, что Украина ведет переговоры о соглашении по гарантиям безопасности с США еще с прошлого года. Диалог приостановился во время того, как Конгресс не мог принять законопроект о финансировании для помощи Украине.
Недавно диалог возобновился. Третий раунд состоялся 29 апреля. Тогда в ОП отметили существенный прогресс в процессе подготовки соглашения.
К слову, Украина уже подписала соглашения о гарантиях безопасности с рядом стран Запада. В их числе Британия, Германия, Франция и не только.
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