ua en ru
Чт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна та Норвегія фіналізували текст безпекової угоди, - Зеленський

Четвер 23 травня 2024 19:54
UA EN RU
Україна та Норвегія фіналізували текст безпекової угоди, - Зеленський Архівне фото: прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна та Норвегія фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди. Вона буде підписана за першої можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) президента України Володимира Зеленського.

Сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

"Подякував за конкретні дії з ізоляції Росії. Обговорили ситуацію на полі бою та оборонну співпрацю. Наші команди фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди, який ми підпишемо за першої можливості", - розповів президент.

Також, за словами Зеленського, прем’єр-міністр підтвердив участь Норвегії у саміті миру у Швейцарії.

Гарантії безпеки

Нагадаємо, минулого року на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 підписали спільну декларацію про гарантії безпеки для України.

Відповідні угоди з Україною вже підписали Британія, Канада, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Фінляндія, Нідерланди та Латвія.

Також Україна працює з США над укладенням угоди про гарантії безпеки на 10 років. Фіналізувати укладання угоди хочуть вже цього місяця.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Норвегія Гарантії безпеки
NEWS
Росіяни зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали великих втрат, - Сирський
Росіяни зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали великих втрат, - Сирський
DAILY
Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити