Україна та Норвегія фіналізували текст безпекової угоди, - Зеленський
Україна та Норвегія фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди. Вона буде підписана за першої можливості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) президента України Володимира Зеленського.
Сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
"Подякував за конкретні дії з ізоляції Росії. Обговорили ситуацію на полі бою та оборонну співпрацю. Наші команди фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди, який ми підпишемо за першої можливості", - розповів президент.
Також, за словами Зеленського, прем’єр-міністр підтвердив участь Норвегії у саміті миру у Швейцарії.
Гарантії безпеки
Нагадаємо, минулого року на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 підписали спільну декларацію про гарантії безпеки для України.
Відповідні угоди з Україною вже підписали Британія, Канада, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Фінляндія, Нідерланди та Латвія.
Також Україна працює з США над укладенням угоди про гарантії безпеки на 10 років. Фіналізувати укладання угоди хочуть вже цього місяця.
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