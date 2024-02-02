В Киев с визитом прибыла глава МИД Канады Мелани Жоли

В Киев с визитом прибыла глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли. Во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой обсудили санкции против России, вооружение для Украины и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Во время пресс-конференции министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что постоянно находится на связи в телефонном режиме с канадской коллегой. В частности он приветствовал то, что Мелони лично с первого дня полномасштабной войны была рядом и помогала решать проблемы, с которыми сталкивалась Украина.

О чем говорили

По словам Кулебы, они обсудили политику, экономику, дополнения соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой, а также замороженные активы России. Также подняли вопрос:

санкций против России;

реализации украинской Формулы мира, где Канада сопредседательствует в 4 пункте - освобождение пленных и депортированных лиц.

"Хочу отметить особую роль, которую Мелани и Канада играют в деле возвращения украинских детей, похищенных Россией. Личная преданность Жоли и Канады в этом вопросе - яркий пример лидерства в защите прав человека", - отметил Кулеба.

Как отметил Кулеба, механизм, который предложила Канада для решения вышеупомянутого вопроса, является действенным, в связи с чем Украина рассчитывает на то, что другие страны будут активно участвовать в усилиях возвращения украинских детей.

Также стороны обсудили и вооружение Украины.

"Продолжаем работать над усилением систем ПВО и другого оружия, которым нам может помочь Канада", - отметил Кулеба.

Коалиция по возвращению украинских детей

По словам Жоли, 2 февраля Канада и Украина начнут коалицию по возвращению украинских детей. Оттава будет говорить об этом вопросе с другими странами, среди которых Мексика, Бразилия, Южная Африка и Катар.

"И оттуда будем определенным образом информировать кто эти дети. Убеждать государства, чтобы они объединялись в этом вопросе и будем работать с теми государствами, которые имеют прямые отношения с РФ, чтобы определенным образом способствовать, чтобы дети возвращались домой. Каждый ребенок, который возвращается домой - это победа", - отметила Жоли.

Депортация детей

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

Как рассказывал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, Украине в целом удалось вернуть 517 детей, 2828 взрослых, среди которых только 150 гражданских.