Украина и Испания усилят сотрудничество по ПВО

Украина и Испания масштабируют оборонное сотрудничество, сосредоточившись на усилении ПВО, поставке дальнобойных боеприпасов и совместном производстве дронов.
Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам встречи с испанской коллегой Маргаритой Роблес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
По словам Федорова, ключевым приоритетом сотрудничества определена защита украинского неба.
Стороны работают над поставкой ракет к системам Patriot и интеграцией различных типов вооружения для повышения эффективности их применения.
"Важным является вклад Испании в механизм PURL и поддержка поставок ракет к системам Patriot - это критично для защиты неба и сохранения инфраструктуры", - подчеркнул Михаил Федоров.
Также Украина и Испания планируют модернизировать средства ПВО, снятые с производства, и сотрудничать в рамках европейского проекта по созданию противобаллистических решений.
Испания подтвердила решение направить 1 млрд евро помощи Украине в 2026 году.
Отдельно было объявлено о пакете вооружения, который включает бронемашины VAMTAC, и партию артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
Кроме того, страны договорились о дальнейшем сотрудничестве в масштабировании производства украинских дронов.
По словам министра, Украина продолжает наращивать собственные мощности для ударов по экономическому потенциалу врага.
"По поручению президента продолжаем увеличивать потери врага, бить по его экономическому потенциалу и наращивать собственное оборонное производство", - отметил глава Минобороны.
Напомним, недавно стало известно, что Испания передаст украинским пограничникам сотню бронемашин VAMTAC. Кроме высокомобильной техники, новый пакет поддержки включает критически важные боеприпасы калибра 155 мм, а первые поставки вооружения ожидаются уже в начале мая.
Кроме того, в апреле Михаил Федоров провел ряд переговоров с бельгийскими и испанскими коллегами. Стороны согласовали приоритеты сотрудничества накануне очередного заседания в формате "Рамштайн", сосредоточившись на подготовке Воздушных сил и получении новых самолетов.
Также ранее испанское правительство официально объявило о передаче Украине ракет версии PAC-2 для зенитно-ракетных комплексов Patriot. В Мадриде подчеркнули, что несмотря на ограниченное количество запасов, защита украинского неба от российских атак остается безусловным приоритетом для страны.