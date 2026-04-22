Україна та Іспанія посилять співпрацю щодо ППО

Посилення ППО та нові ракети

За словами Федорова, ключовим пріоритетом співпраці визначено захист українського неба.

Сторони працюють над постачанням ракет до систем Patriot та інтеграцією різних типів озброєння для підвищення ефективності їх застосування.

"Важливим є внесок Іспанії в механізм PURL та підтримка постачання ракет до систем Patriot - це критично для захисту неба й збереження інфраструктури", - наголосив Михайло Федоров.

Також Україна та Іспанія планують модернізувати засоби ППО, зняті з виробництва, та співпрацювати у межах європейського проєкту зі створення протибалістичних рішень.

Допомога та боєприпаси

Іспанія підтвердила рішення спрямувати 1 млрд євро допомоги Україні у 2026 році.

Окремо було оголошено про пакет озброєння, який включає бронемашини VAMTAC , та партію артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Крім того, країни домовилися про подальшу співпрацю у масштабуванні виробництва українських дронів.

За словами міністра, Україна продовжує нарощувати власні потужності для ударів по економічному потенціалу ворога.

"За дорученням президента продовжуємо збільшувати втрати ворога, бити по його економічному потенціалу та нарощувати власне оборонне виробництво", - зазначив очільник Міноборони.