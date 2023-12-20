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Украина и Британия провели второй раунд консультаций по гарантиям безопасности

Киев, Среда 20 декабря 2023 15:47
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Украина и Британия провели второй раунд консультаций по гарантиям безопасности Фото: Украина и Британия провели второй раунд консультаций по гарантиям безопасности (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Представители Украины провели уже второй раунд консультаций с Британией о заключении двустороннего соглашения насчет гарантий безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Украинскую делегацию возглавил замруководителя ОП Игорь Жовква, в состав также вошли: замглавы ОП Роман Машовец, заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий и представители Министерства обороны.

"Второй раунд консультаций показал прогресс, которого нам удалось достичь с момента начала двусторонних переговоров по безопасности. Великобритания играет важную роль в усилении оборонных возможностей Украины, ее экономической и финансовой устойчивости, а также постепенном приближении нашего государства к членству в НАТО, что будет надежной гарантией", - отметил Жовква.

В ведомстве рассказали, что в ходе переговоров стороны проанализировали основные составляющие гарантий безопасности и согласовали дальнейший план работы.

При этом Жовква отдельно обсудил с главой британской делегации Николасом Катсарасом усиление двусторонних отношений между странами, имплементацию формулы мира и график дальнейших контактов на уровне лидеров государств.

Гарантии безопасности для Украины

Отметим, Украина неоднократно заявляла о необходимости гарантий безопасности. Они нужны, чтобы не допустить повторного нападения России, пока наша страна не станет членом НАТО.

Еще в июле на саммите НАТО лидеры стран G7 сформировали декларацию, которая касается гарантий безопасности для нашей страны. К ней присоединились уже более 30 государств.

Также Украина начала двусторонние переговоры о гарантиях безопасности с рядом стран. В частности, с Британией они стартовали еще 11 августа.

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