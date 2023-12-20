Україна та Британія провели другий раунд консультацій щодо гарантій безпеки

Представники України провели вже другий раунд консультацій з Британією про укладання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Українську делегацію очолив заступник керівника ОП Ігор Жовква, до складу також увійшли: заступник голови ОП Роман Машовець, заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький та представники Міністерства оборони.

"Другий раунд консультацій показав прогрес, якого нам вдалося досягти з початку двосторонніх переговорів з безпеки. Велика Британія відіграє важливу роль у посиленні оборонних можливостей України, її економічної та фінансової стійкості, а також поступовому наближенні нашої держави до членства в НАТО, що буде надійною гарантією", - зазначив Жовква.

У відомстві розповіли, що під час переговорів сторони проаналізували основні складові гарантій безпеки та погодили подальший план роботи.

При цьому Жовква окремо обговорив з головою британської делегації Ніколасом Катсарасом посилення двосторонніх відносин між країнами, імплементацію формули миру та графік подальших контактів на рівні лідерів держав.

Гарантії безпеки для України

Зазначимо, що Україна неодноразово заявляла про необхідність гарантій безпеки. Вони потрібні, щоб не допустити повторного нападу Росії, доки наша країна не стане членом НАТО.

Ще в липні на саміті НАТО лідери країн G7 сформували декларацію щодо гарантій безпеки для нашої країни. До неї приєдналося вже понад 30 держав.

Також Україна розпочала двосторонні переговори щодо гарантій безпеки з низкою країн. Зокрема, з Британією вони стартували ще 11 серпня.