Украина начала переговоры по гарантиям безопасности с Британией, - Ермак

Украина сегодня, 11 августа, начала проведение консультаций по гарантиям безопасности с Британией. Подобные обсуждения продолжаются и с Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в эфире телемарафона.

Он напомнил, что к декларации “Большой семерки” о гарантиях безопасности для Украины присоединились уже 13 стран. При этом наша страна уже начала консультации по гарантиям с США.

"Сегодня состоялся очень важный разговор. Мы можем сказать, что с Великобританией такие консультации уже начаты", - добавил руководитель ОП.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, украинские официальные лица рассчитывают, что страны Запада предоставят нашей стране гарантии безопасности. Они необходимы для того, чтобы избежать повторного нападения России в период после завершения войны и до того, как Украина станет членом НАТО.

На саммите НАТО в Вильнюсе, который прошел в начале июля, страны G7 подписали совместную декларацию. Она предусматривает долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности и экономики. К ней может присоединиться любая страна.

Среди присоединившихся к декларации - Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.

При этом 3 августа Ермак рассказал, что украинские дипломаты уже начали переговоры по гарантиям безопасности с США.