Україна створює боєздатні резерви для фронту: Сирський доповів Зеленському

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Facebook .

За словами Сирського, він узяв участь у нараді, яку провів президент Володимир Зеленський. Головним пріоритетом є посилення стійкості оборони.

Генерал розповів, що під час наради обговорювали:

ситуація на фронті та прикордонні з Росією і Білоруссю;

формування резервів;

робота з партнерами над гарантіями безпеки.

"Доповів верховному головнокомандувачу про виконання рішень Ставки щодо створення боєздатних резервів для Сил оборони", - зазначив Сирський, не розкривши деталей.

Він звернув увагу, що Росія не відмовляється від своїх загарбницьких планів, але українські воїни перешкоджають їм.

Сирський наголосив, що основна увага зараз зосереджена на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп'янському та Запорізькому напрямках. Під час наради порушувалося питання потреб у додатковому забезпеченні для воїнів на цих та інших важливих напрямках.

"Є позитивні тенденції в прикордонних районах Сумщини та Харківщини - тут визначальними є активні дії воїнів 225-го штурмового полку, 71-ї єгерської бригади, підрозділів Сил спеціальних операцій. Їхня бойова робота - приклад мужності та професіоналізму", - додав генерал.