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Переговоры Путина и посланников Трампа длились 3 часа, - росСМИ

00:11 06.09.2026 Вс
2 мин
Стив Уиткофф назвал общение с главой Кремля одним из "лучших и памятных" моментов в своей жизни
aimg Юлия Маловичко
Переговоры Путина и посланников Трампа длились 3 часа, - росСМИ Фото: спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Getty Images)
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Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завершили переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле. Встреча продолжалась более трех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ряд росСМИ.

Согласно информации, Уиткофф и Кушнер покинули территорию Кремля после более чем 2,5 часа переговоров с Путиным. В общем встреча продолжалась свыше трех часов.

В начале переговоров диктатор заявил, что с полуночи 5 сентября РФ не наносила ударов по Киеву. При этом он отрицал наличие договоренностей с Украиной о более широком прекращении ударов сроком на три дня.

По словам Путина, украинская сторона призывала к трехдневному перемирию, однако Москва якобы не заключала с Киевом подобных договоренностей.

Он также заявил, что российской стороне "комфортно работать" с Уиткоффом и Кушнером. При этом глава Кремля отметил, что контакты с американскими представителями якобы приносят пользу, а во время встречи планировал обсудить с ними "все модальности" урегулирования войны против Украины.

Уиткофф, в свою очередь, назвал общение с Путиным одним из "лучших и памятных" моментов в своей жизни.

После завершения переговоров американские представители покинули Кремль. Ожидается, что 6 сентября Уиткофф и Кушнер продолжат контакты уже в Киеве.

Возобновление переговоров

Как известно, американские представители поехали в РФ, пытаясь вывести мирные переговоры России и Украины на новый уровень.

США в связи с визитом Кушнера и ВУиткоффа призвали стороны на три дня прекратить взаимные обстрелы, однако Кремль отказался выполнять просьбу.

Утром 5 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ атаковала аэропорты "Киев" и "Борисполь", куда могли прилететь посланники Трампа.

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