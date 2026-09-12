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Новый раунд мирных переговоров готовят на октябрь, - Буданов

20:29 12.09.2026 Сб
1 мин
Место проведения до сих пор держат в тайне
aimg Сергей Козачук aimg Милан Лелич
Новый раунд мирных переговоров готовят на октябрь, - Буданов Фото: руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (Getty Images)
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Следующий раунд переговоров по миру планируется провести в октябре 2026 года в трехстороннем формате.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на полях конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщает РБК-Украина.

"Готовимся. На октябрь", - сказал Буданов, отвечая на вопросы журналистов.

Руководитель Офиса президента подтвердил, что речь идет о трехстороннем формате.

Но на вопрос корреспондента РБК-Украина, будет ли встреча на Ближнем Востоке, Буданов не стал уточнять место потенциальной встречи.

Переговоры по миру

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет сильные позиции на мирных переговорах по завершению войны, развязанной Россией.

По его словам, Киев также получил новый "положительный сигнал" от международных партнёров.

Кроме того, Зеленский сообщил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным во время саммита G20 в Майами, чтобы договориться о конкретных решениях по прекращению войны.

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