Новый раунд мирных переговоров готовят на октябрь, - Буданов

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Следующий раунд переговоров по миру планируется провести в октябре 2026 года в трехстороннем формате.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на полях конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщает РБК-Украина.

"Готовимся. На октябрь", - сказал Буданов, отвечая на вопросы журналистов.



Руководитель Офиса президента подтвердил, что речь идет о трехстороннем формате.



Но на вопрос корреспондента РБК-Украина, будет ли встреча на Ближнем Востоке, Буданов не стал уточнять место потенциальной встречи.