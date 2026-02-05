Украина, США и Россия договорились о новой встрече: что говорит Зеленский

Украина, США и Россия проведут третий раунд переговоров. Такая встреча должна состояться уже в ближайшее время.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Читайте также: Буданов сделал первое заявление об итогах переговоров с РФ в Абу-Даби
Зеленский рассказал, что он уже пообщался с украинской переговорной командой, которая участвовала во встрече с российской и американской делегациями.
"Раз звучит сейчас тревога, это говорит о том, что о завершении войны не договорились", - добавил президент.
Он напомнил, что сегодня прошел обмен военнопленными с Россией - 157 украинских защитников вернулись домой.
"Я думаю, что группы сейчас снова встретятся и обсудят вопрос (обменов - ред.), потому что… нужно поднять еще вопрос следующих обменов. Что касается следующей встречи, она будет. Договорились, что будет следующая встреча в ближайшее время", - заявил Зеленский.
По словам президента, на переговорах в Абу-Даби говорили "обо всем". Члены украинской делегации считают, что информация очень "сенситивная", поэтому детали ему расскажут после приезда в Киев.
Напомним, сегодня, 5 февраля, в Абу-Даби завершился второй раунд переговоров Украины, США и России.
Главным результатом диалога стал новый обмен пленными между Украиной и Россией. Это произошло после четырехмесячной паузы - Москва тормозила процесс.
По словам руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова, переговоры были действительно конструктивными. Но более подробных деталей он не раскрыл.
При этом, по информации российских СМИ, Россия выдвинула в ходе переговоров новый ультиматум. В Москве хотят, чтобы все страны, которые участвуют в переговорах, признали Донбасс российским.