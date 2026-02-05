Україна, США і Росія домовилися про нову зустріч: що говорить Зеленський

Зеленський розповів, що він уже поспілкувався з українською переговорною командою, яка брала участь у зустрічі з російською та американською делегаціями.

"Раз звучить зараз тривога, це говорить про те, що про завершення війни не домовилися", - додав президент.

Він нагадав, що сьогодні відбувся обмін військовополоненими з Росією - 157 українських захисників повернулися додому.

"Я думаю, що групи зараз знову зустрінуться і обговорять питання (обмінів - ред.), тому що... потрібно підняти ще питання наступних обмінів. Що стосується наступної зустрічі, вона буде. Домовилися, що буде наступна зустріч найближчим часом", - заявив Зеленський.

За словами президента, на переговорах в Абу-Дабі говорили "про все". Члени української делегації вважають, що інформація дуже "сенситивна", тому деталі йому розкажуть після приїзду до Києва.