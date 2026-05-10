ua en ru
Вс, 10 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Сибига едет в Брюссель на переговоры с НАТО и Евросоюзом

23:02 10.05.2026 Вс
2 мин
Стало известно, какие именно критические вопросы для Украины будут вынесены на стол переговоров
aimg Сергей Козачук
Сибига едет в Брюссель на переговоры с НАТО и Евросоюзом Фото: Сибига посетит Брюссель 11 мая (Виталий Носач/РБК-Украина)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит Брюссель для участия в мероприятиях ЕС и НАТО, а также обсуждения возвращения депортированных украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Читайте также: Россия намеренно направляет украинские дроны на страны Балтии, - Сибига

План визита и ключевые встречи

Визит начнется 11 мая с выступления на заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

Главными темами станут усиление давления на Россию, поддержка Украины и ускорение процесса вступления в Евросоюз, в частности открытие переговорных кластеров.

На полях встречи запланировано подписание ряда двусторонних документов с европейскими партнерами.

Во второй половине дня глава МИД посетит штаб-квартиру НАТО для переговоров с Генеральным секретарем Марком Рютте.

Стороны обсудят укрепление обороноспособности Украины, защиту от российских угроз и продвижение мирного процесса.

Возвращение депортированных детей

Центральным событием поездки станет участие в заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей. Мероприятие организовано Украиной совместно с ЕС и Канадой.

Вместе с Сибигой во встрече примут участие глава МИД Канады Анита Аннанд, глава дипломатии ЕС Кая Каллас и комиссар ЕС Марта Кос.

Участники сосредоточатся на разработке практических механизмов установления местонахождения детей, их реабилитации и усилении правового давления на РФ.

Другие заявления МИД

Напомним, недавно МИД Украины указало на существенные противоречия в заявлениях Кремля. В частности, помощник российского диктатора Юрий Ушаков выдвинул очередной ультиматум для продолжения переговоров, однако в МИД заметили важную оговорку в его словах, которая фактически разоблачила истинные намерения Москвы относительно мира с Украиной.

Кроме того, украинское внешнеполитическое ведомство продолжает фиксировать военные преступления оккупантов на юге страны. Ситуация на левобережье Херсонщины остается критической - Россия устроила гуманитарную катастрофу в Алешках и Голой Пристани, где заблокированные люди живут без света и еды под постоянными атаками вражеских дронов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз НАТО МИД Украины Андрей Сибига
Новости
В Украине планируют восстановить 10 миллионов квадратных метров дорог до лета, - Свириденко
В Украине планируют восстановить 10 миллионов квадратных метров дорог до лета, - Свириденко
Аналитика
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"