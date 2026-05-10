Сибига едет в Брюссель на переговоры с НАТО и Евросоюзом

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит Брюссель для участия в мероприятиях ЕС и НАТО, а также обсуждения возвращения депортированных украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины .

Участники сосредоточатся на разработке практических механизмов установления местонахождения детей, их реабилитации и усилении правового давления на РФ .

Центральным событием поездки станет участие в заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей . Мероприятие организовано Украиной совместно с ЕС и Канадой.

Во второй половине дня глава МИД посетит штаб-квартиру НАТО для переговоров с Генеральным секретарем Марком Рютте .

Главными темами станут усиление давления на Россию , поддержка Украины и ускорение процесса вступления в Евросоюз, в частности открытие переговорных кластеров.

Напомним, недавно МИД Украины указало на существенные противоречия в заявлениях Кремля. В частности, помощник российского диктатора Юрий Ушаков выдвинул очередной ультиматум для продолжения переговоров, однако в МИД заметили важную оговорку в его словах, которая фактически разоблачила истинные намерения Москвы относительно мира с Украиной.

Кроме того, украинское внешнеполитическое ведомство продолжает фиксировать военные преступления оккупантов на юге страны. Ситуация на левобережье Херсонщины остается критической - Россия устроила гуманитарную катастрофу в Алешках и Голой Пристани, где заблокированные люди живут без света и еды под постоянными атаками вражеских дронов.