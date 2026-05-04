Украина готова к открытию всех шести переговорных кластеров с ЕС, - Зеленский

16:40 04.05.2026 Пн
2 мин
На какие сроки рассчитывает Киев?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский и Антониу Кошта (Getty Images)
Украинский президент Владимир Зеленский обсудил евроинтеграцию Украины с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

"Отдельное внимание - работе над открытием переговорных кластеров по вступлению Украины в Европейский Союз. Наша страна технически полностью готова и ожидает открытия всех шести кластеров в течение этого и следующего месяцев", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также поблагодарил Кошти за поддержку и личные усилия в разблокировании кредита в размере 90 миллиардов евро.

"Важно, чтобы средства начали поступать как можно быстрее и помогли Украине подготовиться к зиме", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский и Кошта обсудили усиление антироссийских санкций. Президент поблагодарил за 20-й пакет санкций ЕС и подчеркнул, что Украина рассчитывает на усиление санкционного давления против российского "теневого флота" в следующем пакете.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина рассчитывает на вступление в Европейский Союз уже в 2027 году. Однако в Брюсселе и европейских столицах такие сроки считают слишком оптимистичными.

В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно подчеркивал, что присоединение Украины уже в следующем году является нереальным сценарием. Аналогичную скептическую позицию высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который выступил против ускоренного вступления Киева в блок.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр также отметил, что из-за продолжающейся полномасштабной войны Украина не будет иметь возможности быстро присоединиться к ЕС.

В самом Брюсселе акцентируют на важности выполнения всех необходимых условий для полноправного членства. В частности, еврокомиссар Марта Кос очертила перечень ключевых требований, которые сейчас стоят перед украинской властью.

В то же время западные медиа указывают на то, что часть стран Евросоюза имеет опасения по поводу дальнейшего расширения объединения и называют конкретные государства, которые не поддерживают идею быстрого вступления Украины.

Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончарова корреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы