Украина готова к открытию всех шести переговорных кластеров с ЕС, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram .

"Отдельное внимание - работе над открытием переговорных кластеров по вступлению Украины в Европейский Союз. Наша страна технически полностью готова и ожидает открытия всех шести кластеров в течение этого и следующего месяцев", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также поблагодарил Кошти за поддержку и личные усилия в разблокировании кредита в размере 90 миллиардов евро.

"Важно, чтобы средства начали поступать как можно быстрее и помогли Украине подготовиться к зиме", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский и Кошта обсудили усиление антироссийских санкций. Президент поблагодарил за 20-й пакет санкций ЕС и подчеркнул, что Украина рассчитывает на усиление санкционного давления против российского "теневого флота" в следующем пакете.

Напомним, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина рассчитывает на вступление в Европейский Союз уже в 2027 году. Однако в Брюсселе и европейских столицах такие сроки считают слишком оптимистичными.

В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно подчеркивал, что присоединение Украины уже в следующем году является нереальным сценарием. Аналогичную скептическую позицию высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который выступил против ускоренного вступления Киева в блок.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр также отметил, что из-за продолжающейся полномасштабной войны Украина не будет иметь возможности быстро присоединиться к ЕС.