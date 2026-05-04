ua en ru
Пн, 04 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Фицо поддержал евроинтеграцию Украины во время встречи с Зеленским

14:01 04.05.2026 Пн
2 мин
Команды уже готовят график взаимных визитов в Киев и Братиславу
aimg Ирина Глухова
Фицо поддержал евроинтеграцию Украины во время встречи с Зеленским Фото: Владимир Зеленский и Роберт Фицо (x.com/ZelenskyyUa)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Президент Украины Владимир Зеленский провел двустороннюю встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во время визита в Ереван 4 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в соцсети X.

Читайте также: Семь лет Зеленского. Какой план президента на войну, власть и выборы

Как подчеркнул президент, Украина открыта к конструктивному диалогу со Словакией и заинтересована в развитии сильных отношений.

По словам Зеленского, он обсудил с Фицо сотрудничество в различных сферах и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время.

"Говорили об обмене визитами в Киев и Братиславу - договорились, что команды будут работать над графиком", - рассказал президент.

Отдельное внимание во время переговоров уделили вопросу евроинтеграции Украины.

Глава государства сообщил, что Фицо поддерживает вступление Украины в ЕС, а Словакия готова способствовать этому процессу.

Саммит в Ереване

Сегодня, 4 мая, в Ереване проходит VIII саммит Европейского политического сообщества, который собрал лидеров европейских стран и международных партнеров.

Во встрече приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, премьер-министр Канады Марк Карни, председатель Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Во время выступления Зеленский заявил, что впервые за много лет на параде 9 мая в Москве может не быть военной техники, что, по его словам, свидетельствует об ослаблении России.

Он также отметил, что во время мероприятия над российской столицей могут появиться украинские дроны.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, в дальнейшем у Зеленского запланированы двусторонние встречи с премьер-министром Армении Николой Пашиняном, а также с Карни, Коштой и Рютте.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Роберт Фицо Вступление в ЕС
Новости
Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы