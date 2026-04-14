ИИ на поле боя. Украина и Германия запускают уникальный проект обмена данными

20:02 14.04.2026 Вт
Украина передаст партнерам уникальные данные с поля боя
aimg Иван Носальский
ИИ на поле боя. Украина и Германия запускают уникальный проект обмена данными Фото: министры обороны Украины и Германии договорились об обмене данными с поля боя (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Министры обороны Украины и Германии подписали соглашение об обмене оборонными данными с партнерами. Ожидается, что две страны запустят общие проекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Украины Михаила Федорова в Telegram.

Читайте также: ИИ на вооружении Украины. Британия поможет интегрировать технологии на поле боя

Детали соглашения

Как отметил Федоров, в рамках соглашения планируется запуск совместных проектов.

В частности, Украина будет делиться уникальными данными с поля боя, предоставляя партнерам возможность совершенствования AI-моделей и аналитических решений. Как отметил министр, "это первый в мире проект развития искусственного оборонного интеллекта такого масштаба".

Партнеры Украины получат доступ к уникальным боевым данным из системы DELTA и не только.

Также предусмотрен глубокий анализ использования германских систем на фронте. Речь идет о САУ PzH 2000, RCH 155 и системах ПВО IRIS-T. На основе боевых данных специалисты планируют повысить эффективность их применения и усовершенствовать тактику.

Drone deal и новое вооружение

Отдельно президент Украины Владимир Зеленский предложил Германии двустороннее соглашение - drone deal, над которым уже начали работу профильные команды.

Также по результатам переговоров были достигнуты конкретные решения по поставке оружия. В течение нескольких лет Украина получит ракеты-перехватчики для Patriot, в частности PAC-2, и дополнительные пусковые установки для зенитных систем IRIS-T для усиления защиты украинского неба.

"Это win-win модель оборонного сотрудничества нового типа", - отметил украинский министр.

Масштабный оборонный пакет Украины и Германии

К слову, сегодня, 14 апреля, Украина и Германия также согласовали масштабный оборонный пакет на 4 млрд евро.

В его рамках Германия профинансирует покупку для украинских защитников сотен ракет для систем ПВО Patriot.

