Украина синхронизировала с Британией санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующие указы о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций.

В рамках синхронизации санкций с Британией Украина применила ограничительные меры к 47 физическим и 81 юридическому лицу, которые поставляют России электронику, добывают уголь на временно оккупированных территориях и выполняют ремонтные работы на шахтах, а также привлечены к функционированию теневого флота РФ.

В частности, среди них есть компании, которые уже находятся под санкциями США: один из крупнейших в России поставщиков угля "Стройсервис" и российская угледобывающая и перерабатывающая компания "Русская энергия".

В ОП отметили, что Украина последовательно синхронизирует санкции партнеров и продолжает работать над тем, чтобы украинские санкционные ограничения были синхронизированы в юрисдикциях союзников.

Комментарий уполномоченного по санкциям

По словам уполномоченного по санкциям Владислава Власюка, синхронизированы на 100% санкции Британии в этом году. Это 47 физических и 81 юридическое лицо.

Среди них:

те, кто помогает России обходить санкции, в частности гражданин Великобритании Джон Майкл Ормерод, который занимался приобретением судов для теневого флота РФ;

российские компании, зарегистрированные на временно оккупированной территории Украины, ведущие там добычу (в частности "Стройсервис", один из крупнейших в России поставщиков угля);

лица, связанные с использованием химического оружия;

Эйюб Этибар и Мандатли Анар, аффилированные с энергетическими компаниями CORAL ENERGY (теперь 2RIVERS GROUP), NORD AXIS и BX ENERGY, которые активно помогают РФ в транспортировке нефти после 24 февраля 2022 года.

Власюк отметил, что эти санкции направлены на усиление давления на российскую военную экономику. Синхронизация санкций это ключ к предотвращению обхода санкций.