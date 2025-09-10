Україна синхронізувала з Британією санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський підписав відповідні укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій.

У межах синхронізації санкцій із Британією Україна застосувала обмежувальні заходи до 47 фізичних та 81 юридичної особи, які постачають Росії електроніку, видобувають вугілля на тимчасово окупованих територіях і виконують ремонтні роботи на шахтах, а також залучені до функціонування тіньового флоту РФ.

Зокрема, серед них є компанії, що вже перебувають під санкціями США: один із найбільших у Росії постачальників вугілля "Стройсервіс" і російська вугледобувна й переробна компанія "Російська енергія".

В ОП зазначили, що Україна послідовно синхронізує санкції партнерів і продовжує працювати над тим, щоб українські санкційні обмеження були синхронізовані в юрисдикціях союзників.

Коментар уповноваженого по санкціях

За словами уповноваженого по санкціях Владислава Власюка, синхронізовано на 100% санкції Британії цього року. Це 47 фізичних та 81 юридична особа.

Серед них:

ті, хто допомагає Росії обходити санкції, зокрема громадянин Великої Британії Джон Майкл Ормерод, який займався придбанням суден для тіньового флоту РФ;

російські компанії, зареєстровані на тимчасово окупованій території України, що ведуть там видобуток (зокрема "Стройсервіс", один з найбільших у Росії постачальників вугілля);

особи, пов’язані з використанням хімічної зброї;

Ейюб Етібар та Мандатлі Анар, афілійовані з енергетичними компаніями CORAL ENERGY (тепер 2RIVERS GROUP), NORD AXIS та BX ENERGY, які активно допомагають РФ у транспортуванні нафти після 24 лютого 2022 року.

Власюк зазначив, що ці санкції спрямовані на посилення тиску на російську військову економіку. Синхронізація санкцій це ключ до запобігання обходу санкцій.