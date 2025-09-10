Україна синхронізувала з Британією санкції проти Росії

Україна синхронізувала антиросійські санкції з Великобританією, зокрема проти осіб, задіяних у забезпеченні роботи тіньового флоту танкерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.
Президент України Володимир Зеленський підписав відповідні укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій.
У межах синхронізації санкцій із Британією Україна застосувала обмежувальні заходи до 47 фізичних та 81 юридичної особи, які постачають Росії електроніку, видобувають вугілля на тимчасово окупованих територіях і виконують ремонтні роботи на шахтах, а також залучені до функціонування тіньового флоту РФ.
Зокрема, серед них є компанії, що вже перебувають під санкціями США: один із найбільших у Росії постачальників вугілля "Стройсервіс" і російська вугледобувна й переробна компанія "Російська енергія".
В ОП зазначили, що Україна послідовно синхронізує санкції партнерів і продовжує працювати над тим, щоб українські санкційні обмеження були синхронізовані в юрисдикціях союзників.
За словами уповноваженого по санкціях Владислава Власюка, синхронізовано на 100% санкції Британії цього року. Це 47 фізичних та 81 юридична особа.
Серед них:
Власюк зазначив, що ці санкції спрямовані на посилення тиску на російську військову економіку. Синхронізація санкцій це ключ до запобігання обходу санкцій.
Нагадаємо, нещодавно Україна повністю синхронізувала санкції, які в цьому році запровадила Канада проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на війну Росії. Серед них є родичі глави Кремля.
Також президент України Володимир Зеленський підписав два укази, які запроваджують санкції проти іноземних спонсорів війни Росії в Україні.
Раніше Зеленський підписав укази, що запроваджують нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією "Росатом" та енергетичними компаніями РФ.