Украина ежедневно производит по одной крылатой ракете "Фламинго", - AP

Украина ежедневно изготавливает по одной крылатой ракете "Фламинго", расширяя свой оборонный потенциал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).
Руководитель производства Fire Point Ирина Терех объяснила, что бой в воздухе - это, в настоящее время, единственное реальное асимметричное преимущество Украины на поле боя.
"У нас нет столько человеческих ресурсов или денег, сколько у них", - добавила она.
Примечательно, что после полномасштабного вторжения Украина быстро стала мировым центром оборонных инноваций. Цель состоит в том, чтобы сравняться, если не превзойти, возможности России - и Fire Point является одной из компаний, лидирующих в этом
Команда Fire Point регулярно получает отзывы от армейских подразделений, и компания реинвестировала большую часть прибыли в быстрые инновации, чтобы не отставать от других производителей дронов. Все чаще эта прибыль направляется на разработку нового, более мощного оружия.
В этом году компания завершила испытания своей первой крылатой ракеты FP-5, которая способна преодолеть 3000 километров и приземлиться на расстоянии 14 метров от цели.
Заметим, что FP-5 является одной из крупнейших таких ракет в мире, доставляя полезную нагрузку весом 1150 килограммов. Поскольку начальные версии этой ракеты в Украине вышли розовыми после заводской ошибки, ее назвали "Фламинго" - и это название прижилось.
По словам Терех, Fire Point производит примерно одну "Фламинго" в день, и к октябрю мощности для производства надеются нарастить до семи штук в день.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго". Важно отметить, что новинка имеет вдвое более мощную боевую часть, чем американские ракеты Tomahawk.
Украинский фотокорреспондент Ефрем Лукацкий разместил в своем Facebook фото новинки и анонс более подробной информации.
Несмотря на то, что кроме названия и заявленной дальности полета ракеты указано не было, специалисты констатировали, что таких ракет в мире немного.
Эксперты предполагают, что на обнародованном фото, с огромной долей вероятности - крылатая ракета FP-5.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что это очень мощное оружие. И пообещал рассказать больше, когда наступит "ключевой момент".
Подробнее о том, что сейчас известно об украинской разработке и, что о ней говорит украинский президент Владимир Зеленский, можно узнать в материале РБК-Украина.