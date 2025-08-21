Україна щоденно виготовляє по одній крилатій ракеті "Фламінго", - AP

Україна щодня виготовляє по одній крилатій ракеті "Фламінго", розширюючи свій оборонний потенціал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).
Керівник виробництва Fire Point Ірина Терех пояснила, що бій у повітрі - це, на цей час, єдина реальна асиметрична перевага України на полі бою.
"У нас немає стільки людських ресурсів чи грошей, скільки у них", - додала вона.
Цього року компанія Fire Point завершила випробування своєї першої крилатої ракети FP-5, яка здатна подолати 3000 кілометрів та приземлитися на відстані до 14 метрів від цілі.
Зауважимо, що FP-5 є однією з найбільших таких ракет у світі, доставляючи корисне навантаження вагою 1150 кілограмів. Оскільки початкові версії цієї ракети в Україні вийшли рожевими після заводської помилки, її назвали "Фламінго" - і ця назва прижилася.
За словами Терех, Fire Point виробляє приблизно одну "Фламінго" на день, і до жовтня потужності для виробництва сподіваються наростити до семи штук на день.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго". Важливо зазначити, що новинка має вдвічі потужнішу бойову частину за американські ракети Tomahawk.
Український фотокореспондент Єфрем Лукацький розмістив у своєму Facebook фото новинки й анонс більш детальної інформації.
Попри те, що окрім назви та заявленої дальності польоту ракети вказано не було, фахівці констатували, що таких ракет у світі небагато.
Експерти припускають, що на оприлюдненому фото, з величезною долею ймовірності - крилата ракета FP-5.
Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що це дуже потужна зброя. І пообіцяв розповісти більше, коли настане "ключовий момент".
Детальніше про те, що наразі відомо про українську розробку та, що про неї говорить український президент Володимир Зеленський, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.