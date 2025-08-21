Україна щоденно виготовляє по одній крилатій ракеті "Фламінго", - AP

Керівник виробництва Fire Point Ірина Терех пояснила, що бій у повітрі - це, на цей час, єдина реальна асиметрична перевага України на полі бою.

"У нас немає стільки людських ресурсів чи грошей, скільки у них", - додала вона.

Цього року компанія Fire Point завершила випробування своєї першої крилатої ракети FP-5, яка здатна подолати 3000 кілометрів та приземлитися на відстані до 14 метрів від цілі.

Зауважимо, що FP-5 є однією з найбільших таких ракет у світі, доставляючи корисне навантаження вагою 1150 кілограмів. Оскільки початкові версії цієї ракети в Україні вийшли рожевими після заводської помилки, її назвали "Фламінго" - і ця назва прижилася.

За словами Терех, Fire Point виробляє приблизно одну "Фламінго" на день, і до жовтня потужності для виробництва сподіваються наростити до семи штук на день.