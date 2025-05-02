Конец серии: Свитолина проиграла скандальной Соболенко в шаге от финала

Украинка Элина Свитолина и "нейтральная" Арина Соболенко сыграли в полуфинале турнира WTA 1000 в Испании с призовым фондом в почти девять миллионов долларов. К сожалению, нашей теннисистке не удалось продлить свою победную серию.

Как закончился матч Свитолина - Соболенко

Украинка дала бой оппонентке, однако проиграла со счетом 3:6, 5:7.

Для Свитолиной это был первый за четыре года полуфинал на уровне турниров WTA 1000.

Отметим, что на следующей неделе Элина впервые с февраля 2022 вернется в топ-15 мирового рейтинга.

Как играли Свитолина и Соболенко на пути к полуфиналу

На пути к полуфиналу уроженка Беларуси одолела украинку Марту Костюк со счетом 7:6, 7:6.

Элина же в своем четвертьфинале одолела японку Моюку Учиджиму - 6:2, 6:1. До этого она праздновала победы в поединках с британкой Соней Картал, представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и греческой теннисисткой Марией Саккари.

30-летняя украинка, к слову, шла на серии с 11 подряд побед в двух сетах.

С кем Соболенко встретится в финале

Победительница поединка в финале турнира встретится с Коко Гауфф, которая выиграла свой полуфинальный матч в поединке с действующей чемпионкой, польской теннисисткой Игой Швьонтек - 6:1, 6:1.

Американка, к слову, в третий раз подряд обыграла польскую теннисистку и одержала четвертую победу за 15 матчей против нее. Гауфф проведет 11-й финал в карьере на уровне Тура, в том числе третий на турнирах WTA 1000.

Кто такая Соболенко и что с ней не так

Соболенко - белорусская профессиональная теннисистка. По состоянию на 2025 год она входит в топ-5 WTA и является победительницей нескольких турниров "Большого шлема", в том числе Australian Open 2023.

После начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года Соболенко оказалась в центре ряда международных скандалов. Как представительница страны-союзника агрессора она отказалась осудить войну и диктаторский режим Александра Лукашенко, чем вызвала волну критики.