Украина совершила бешеный скачок в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг: на каком месте сборная
Женская сборная Украины по теннису впервые в истории вышла в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг, что стало настоящим прорывом для национального тенниса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей
Что известно об успехе сборной Украины
После побед над Польшей и Швейцарией в апрельском квалификационном этапе, украинки поднялись на восемь позиций в мировом рейтинге турнира, заняв 11-е место - это самый большой прогресс среди топ-20 команд. Таким образом, теннисистки вышли в финальную часть турнира.
Она состоится с 16 по 21 сентября 2025 года в Шэньчжэне (Китай), где за титул будут соревноваться восемь лучших сборных мира. Кроме Украины, в финал вышли Италия (действующий чемпион), Китай (хозяин), а также Испания, США, Япония, Казахстан и Великобритания.
Эти результаты позволили нашей сборной возглавить группу и впервые в истории выйти в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.
Обновленный рейтинг Кубка Билли Джин Кинг:
- Италия - 1235.00 очков
- Великобритания - 1145.00 (+5)
- США - 1096.25 (+6)
- Испания - 1093.75 (+6)
- Канада - 1033.75 (-3)
- Казахстан - 1022.50 (+6)
- Япония - 996.25 (+7)
- Польша - 988.75 (-2)
- Словакия - 987.50 (-5)
- Чехия - 985.00 (-7)
- Украина - 955.00 (+8)
Жеребьевка финального этапа Кубка Билли Джин Кинг запланирована на понедельник, 12 мая. Турнир пройдет с 16 по 21 сентября в Шэньчжэне (Китай). Формат финала предусматривает матчи на выбывание, где каждая встреча будет состоять из двух одиночных поединков и, при необходимости, парного матча.
Последние матчи сборной
В апреле 2025 года украинская команда выступала в группе E квалификационного этапа, который проходил в Радоме (Польша). Там "сине-желтые" одержали две уверенные победы:
- Украина 2:1 Польша
- Украина 3:0 Швейцария
В ноябре 2024 года украинская сборная одержала важную победу над Австрией со счетом 3:2 в матче плей-офф, который проходил в Мак-Кинни (Техас, США). Решающую победу в парном матче одержали Надежда Киченок и Екатерина Завацкая, обыграв австрийский дуэт Синью Краус / Тамиру Пашек в трех сетах.
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