Украина совершила бешеный скачок в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг: на каком месте сборная

Женская сборная Украины по теннису впервые в истории вышла в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг, что стало настоящим прорывом для национального тенниса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей

Что известно об успехе сборной Украины

После побед над Польшей и Швейцарией в апрельском квалификационном этапе, украинки поднялись на восемь позиций в мировом рейтинге турнира, заняв 11-е место - это самый большой прогресс среди топ-20 команд. Таким образом, теннисистки вышли в финальную часть турнира.

Она состоится с 16 по 21 сентября 2025 года в Шэньчжэне (Китай), где за титул будут соревноваться восемь лучших сборных мира. Кроме Украины, в финал вышли Италия (действующий чемпион), Китай (хозяин), а также Испания, США, Япония, Казахстан и Великобритания.

Эти результаты позволили нашей сборной возглавить группу и впервые в истории выйти в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.

Обновленный рейтинг Кубка Билли Джин Кинг:

Италия - 1235.00 очков Великобритания - 1145.00 (+5) США - 1096.25 (+6) Испания - 1093.75 (+6) Канада - 1033.75 (-3) Казахстан - 1022.50 (+6) Япония - 996.25 (+7) Польша - 988.75 (-2) Словакия - 987.50 (-5) Чехия - 985.00 (-7) Украина - 955.00 (+8)

Жеребьевка финального этапа Кубка Билли Джин Кинг запланирована на понедельник, 12 мая. Турнир пройдет с 16 по 21 сентября в Шэньчжэне (Китай). Формат финала предусматривает матчи на выбывание, где каждая встреча будет состоять из двух одиночных поединков и, при необходимости, парного матча.

Последние матчи сборной

В апреле 2025 года украинская команда выступала в группе E квалификационного этапа, который проходил в Радоме (Польша). Там "сине-желтые" одержали две уверенные победы:

Украина 2:1 Польша

Украина 3:0 Швейцария

В ноябре 2024 года украинская сборная одержала важную победу над Австрией со счетом 3:2 в матче плей-офф, который проходил в Мак-Кинни (Техас, США). Решающую победу в парном матче одержали Надежда Киченок и Екатерина Завацкая, обыграв австрийский дуэт Синью Краус / Тамиру Пашек в трех сетах.