Впервые в истории: Свитолина вывела Украину в финал Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Украины по теннису впервые сыграет в финале самого престижного турнира национальных команд - Кубка Билли Джин Кинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

Сезон-2025 - первый, где борьба за выход в финальный раунд турнира происходит в формате группового этапа. Украина попала в группу Е вместе с командами Польши и Швейцарии. В финал выходил только победитель.

В первый день соревнований, проходящих 10-12 апреля на крытых грунтовых кортах спортивного комплекса Radomskie Centrum Sportu в польском городе Радом, хозяйки победили сборную Швейцарии - 3:0.

11 апреля украинки не оставили шансов сборной Польши, которая, надо отметить, выступала в ослабленном составе. В одиночных матчах победы одержали Марта Костюк и Элина Свитолина. А сестры Людмила и Надежда Киченок поставили победную точку в паре.

12 апреля Украина играет против Швейцарии. В этом противостоянии нашим достаточно было забрать один сет, чтобы стать недосягаемыми. К сожалению, это не удалось сделать в первой встрече дня Марте Костюк, которая неожиданно уступила 178-й в мире Селин Неф - 4:6, 6:7.

А вот Свитолина справилась с задачей сразу. Победа первой ракетки Украины в стартовом сете в игре против Джил Тайхманн - 6:4 стала исторической для отечественного тенниса (матч завершился победой украинки - 6:4, 6:2).

Противостояние со швейцарками еще продолжается, после Свитолиной на корт выйдут пары. Но результаты уже не будут иметь турнирного значения.

Финал Кубка Билли Джин Кинг-2025: что известно

Состоится в китайском Шэньчжэне. с 16 по 21 сентября. По сравнению с сезоном-2024 участие в финальной части примут 8 сборных вместо 12-ти.

В финал попадут шесть победителей отборочных групп. Они присоединятся к хозяевам соревнований - Китаю, а также действующим чемпионкам - сборной Италии.