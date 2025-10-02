Украина разорвала дипломатические отношения с Никарагуа: Сибига назвал причину

Как передает РБК-Украина , об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети Х .

"Это решение принято в ответ на признание Никарагуа так называемого "суверенитета" России над временно оккупированными украинскими территориями в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму", - пояснил Сибига.

Он подчеркнул, что Украина рассматривает это решение как умышленную попытку подорвать ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение Конституции, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права.

"Политически присоединившись к государству-агрессору, стремясь легитимизировать насильственный захват украинских земель и открыв так называемое "почетное консульство" в оккупированном Россией Крыму, Никарагуа стала соучастником преступления агрессии России против Украины", - отметил министр.

По его словам, "признание" Никарагуа российской оккупации является юридически недействительным.

"Оно не меняет и никогда не изменит международно признанных границ Украины. Украина будет продолжать решительно реагировать на любые попытки подорвать ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул Сибига.