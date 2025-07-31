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"Признание" оккупированных земель Украины российскими: в МИД предупредили Никарагуа

Украина, Четверг 31 июля 2025 22:24
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"Признание" оккупированных земель Украины российскими: в МИД предупредили Никарагуа Фото: Министерство иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Украина считает неприемлемым заявление президента Никарагуа о готовности признать временно оккупированные украинские территории принадлежащими России. Никарагуа должно опровергнуть свое заявление, или потом не жаловаться на последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный комментарий Министерства иностранных дел Украины.

"Министерство иностранных дел Украины обратило внимание на сообщения ведущих мировых средств массовой информации о послании руководства Республики Никарагуа российскому диктатору Путину с полной поддержкой и признанием Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины как неотъемлемой части территории Российской Федерации", - сказано в сообщении.

В МИД отметили, что в случае подтверждения информации Киев расценит так действия, как грубое нарушение международного права и обязательств Никарагуа. Украина оставляет за собой право на ответ на недружественные действия.

В министерстве также напомнили, что любая попытка "признать" российскими временно оккупированных территорий Украины противоречит резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 3314 (XXIX) "Определение агрессии" и резолюции ES-11/4 от 12 октября 2022 года. Эти документы прямо призывают не признавать оккупацию россиянами любых частей Украины.

"Автономная Республика Крым, город Севастополь, а также Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области были и остаются неотъемлемыми частями территории Украины. Любые так называемые "референдумы", "консультации" или заявления оккупантов, так же как и "признание" этих незаконных действий третьими государствами являются юридически ничтожными и не создают никаких правовых последствий", - сказано в сообщении МИД.

В министерстве добавили, что против Никарагуа секторальные санкции уже вводили в 2020 году, поскольку страна открыла "почетное консульство" во временно оккупированном Симферополе.

Сейчас у Никарагуа есть выбор: либо немедленно опровергнуть сообщения СМИ о "признании территорий", если это действительно не соответствует действительности - или столкнуться с тяжелыми последствиями.

"Отсутствие такого опровержения в ближайшее время будет расценено украинской стороной как подтверждение достоверности таких сообщений, со всеми вытекающими последствиями", - предупредили в МИД.

Центральноамериканский Орбан

Напомним, 31 июля СМИ сообщили, что правительство Никарагуа признает временно оккупированные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей частью России. Соответствующее письмо отправил российскому диктатору Владимиру Путину его давний клеврет и приспешник, "президент" Никарагуа Даниэль Ортега.

Никарагуа очень давно сотрудничает с российским режимом. Установленный в стране режим Ортеги держится фактически с 1985 года. Ортега был президентом страны дважды - сначала с 1985 по 1990 годы, а затем с 2006 и по сегодняшний день. Никарагуа за время правления путинского приспешника крайне обеднело.

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