Україна розірвала дипломатичні відносини з Нікарагуа: Сибіга назвав причину

Україна офіційно розірвала дипломатичні відносини з Республікою Нікарагуа. Причина - визнання країною "суверенітету" Росії над тимчасово окупованими українськими територіями.

Як передає РБК-Україна , про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х .

"Це рішення прийнято у відповідь на визнання Нікарагуа так званого "суверенітету" Росії над тимчасово окупованими українськими територіями в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та Криму", - пояснив Сибіга.

Він наголосив, що Україна розглядає це рішення як навмисну ​​спробу підірвати її суверенітет і територіальну цілісність, грубе порушення Конституції, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.

"Політично приєднавшись до держави-агресора, прагнучи легітимізувати насильницьке захоплення українських земель та відкривши так зване "почесне консульство" в окупованому Росією Криму, Нікарагуа стала співучасником злочину агресії Росії проти України", - зазначив міністр.

За його словами, "визнання" Нікарагуа російської окупації є юридично недійсним.

"Воно не змінює і ніколи не змінить міжнародно визнаних кордонів України. Україна продовжуватиме рішуче реагувати на будь-які спроби підірвати її суверенітет і територіальну цілісність", - наголосив Сибіга.