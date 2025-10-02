Україна розірвала дипломатичні відносини з Нікарагуа: Сибіга назвав причину
Україна офіційно розірвала дипломатичні відносини з Республікою Нікарагуа. Причина - визнання країною "суверенітету" Росії над тимчасово окупованими українськими територіями.
Як передає РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х.
"Це рішення прийнято у відповідь на визнання Нікарагуа так званого "суверенітету" Росії над тимчасово окупованими українськими територіями в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та Криму", - пояснив Сибіга.
Він наголосив, що Україна розглядає це рішення як навмисну спробу підірвати її суверенітет і територіальну цілісність, грубе порушення Конституції, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.
"Політично приєднавшись до держави-агресора, прагнучи легітимізувати насильницьке захоплення українських земель та відкривши так зване "почесне консульство" в окупованому Росією Криму, Нікарагуа стала співучасником злочину агресії Росії проти України", - зазначив міністр.
За його словами, "визнання" Нікарагуа російської окупації є юридично недійсним.
"Воно не змінює і ніколи не змінить міжнародно визнаних кордонів України. Україна продовжуватиме рішуче реагувати на будь-які спроби підірвати її суверенітет і територіальну цілісність", - наголосив Сибіга.
Нікарагуа визнала окуповані території України російськими
Нагадаємо, ще у липні ЗМІ повідомили, що уряд Нікарагуа визнає тимчасово окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей частиною Росії. Відповідного листа відправив російському диктатору Володимиру Путіну його давній клеврет та поплічник, "президент" Нікарагуа Даніель Ортега.
У МЗС України відразу ж відреагували на таку інформацію.
У відомстві зазначили, що Україна вважає неприйнятною заяву президента Нікарагуа про готовність визнати тимчасово окуповані українські території належними до Росії.
МЗС наголосило, що Нікарагуа повинна спростувати свою заяву, або потім не скаржитися на наслідки.
Однак Нікарагуа все ж визнала окуповані території України російськими.