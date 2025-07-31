Президент Никарагуа сказал Путину, что признает оккупированные территории Украины частью РФ
Правительство Никарагуа признает временно оккупированные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей частью России
Об этом президент Никарагуа Даниэль Ортега написал в письме российскому диктатору Владимиру Путину, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную газету El 19 digital.
От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и полное признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части территории Российской Федерации", - написал Ортега.
Кроме того, президент Никарагуа заявил о поддержке "героической битвы", которую, по его словам, Россия ведет против "украинского неонацизма, который поддерживается НАТО". Он также выразил уверенность в победе РФ над "силами зла, против гегемонических государств, против фашизма".
Отметим, в МИД Украины заявление Ортеги пока не комментировали.
Никарагуа поддерживает Россию
Напомним, Никарагуа поддерживает Россию и имеет с ней тесный контакт.
Еще в 2020 году Никарагуа открыла почетное консульство в оккупированном Симферополе. После этого Верховная Рада утвердила решение СНБО о санкциях против страны.
В июле 2021 года Никарагуа и российские оккупационные власти Крыма подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.
Также в 2024 году российская делегации из временно оккупированного Крыма посетила Никарагуа. После этого МИД Украины передало официальную ноту протеста стране.
В Министерстве отметили, что подобные действия со стороны Никарагуа грубо нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, законодательство Украины, а также нормы международного права, в частности, устав ООН.
В марте 2024 года Соединенные Штаты Америки решили прекратить поставлять оружие в Никарагуа. Это связано с усилением сотрудничества страны с Россией.