ua en ru
Чт, 31 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Война в Украине Экономика В мире Происшествия
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Президент Никарагуа сказал Путину, что признает оккупированные территории Украины частью РФ

Никарагуа, Четверг 31 июля 2025 17:42
UA EN RU
Президент Никарагуа сказал Путину, что признает оккупированные территории Украины частью РФ Фото: президент Никарагуа Даниэль Ортега (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Никарагуа признает временно оккупированные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей частью России

Об этом президент Никарагуа Даниэль Ортега написал в письме российскому диктатору Владимиру Путину, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную газету El 19 digital.

От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и полное признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части территории Российской Федерации", - написал Ортега.

Кроме того, президент Никарагуа заявил о поддержке "героической битвы", которую, по его словам, Россия ведет против "украинского неонацизма, который поддерживается НАТО". Он также выразил уверенность в победе РФ над "силами зла, против гегемонических государств, против фашизма".

Отметим, в МИД Украины заявление Ортеги пока не комментировали.

Никарагуа поддерживает Россию

Напомним, Никарагуа поддерживает Россию и имеет с ней тесный контакт.

Еще в 2020 году Никарагуа открыла почетное консульство в оккупированном Симферополе. После этого Верховная Рада утвердила решение СНБО о санкциях против страны.

В июле 2021 года Никарагуа и российские оккупационные власти Крыма подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.

Также в 2024 году российская делегации из временно оккупированного Крыма посетила Никарагуа. После этого МИД Украины передало официальную ноту протеста стране.

В Министерстве отметили, что подобные действия со стороны Никарагуа грубо нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, законодательство Украины, а также нормы международного права, в частности, устав ООН.

В марте 2024 года Соединенные Штаты Америки решили прекратить поставлять оружие в Никарагуа. Это связано с усилением сотрудничества страны с Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Никарагуа Война в Украине
Новости
НАБУ и САП возвращают полномочия. Зеленский подписал закон
НАБУ и САП возвращают полномочия. Зеленский подписал закон
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции