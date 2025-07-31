Президент Никарагуа сказал Путину, что признает оккупированные территории Украины частью РФ

Об этом президент Никарагуа Даниэль Ортега написал в письме российскому диктатору Владимиру Путину, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную газету El 19 digital .

От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и полное признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части территории Российской Федерации", - написал Ортега.

Кроме того, президент Никарагуа заявил о поддержке "героической битвы", которую, по его словам, Россия ведет против "украинского неонацизма, который поддерживается НАТО". Он также выразил уверенность в победе РФ над "силами зла, против гегемонических государств, против фашизма".

Отметим, в МИД Украины заявление Ортеги пока не комментировали.